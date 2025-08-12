Питьевая вода и стройматериалы: из Татарстана в Рубежное доставили гуманитарный груз

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Заинский муниципальный район РТ передал в подшефный Татарстану город Рубежное более 10 тонн бутилированной воды и 10 кубометров обрезной доски для ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные республике территории ЛНР.

«Мы одними из первых приехали в Лисичанск после его освобождения в 2022 году, а затем – в Рубежное. С тех пор регулярно оказываем помощь и бойцам, и мирным жителям. Сегодня в составе гуманитарной колонны мы привезли самое необходимое для этих территорий – более 10 тонн питьевой воды и пиломатериалы для ремонтно-восстановительных работ», – отметил глава Заинского района Разиф Каримов.

Глава Заинского района Разиф Каримов и вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин. Фото: © аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

Он подчеркнул, что доставка гуманитарной помощи осуществляется в тесном взаимодействии с вице-премьером Татарстана Фанилем Аглиуллиным.

«Каждую поездку мы согласовываем, всегда на связи, получаем поддержку его команды в организации и сопровождении. За два года в Рубежном многое изменилось к лучшему – появились хорошие дороги, восстанавливаются социальные объекты. Мы знаем практически каждый из них и будем продолжать помогать до нашей полной победы», – добавил глава Заинского района.