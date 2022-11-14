Бутафория, грим, декорации, костюм: ГСИ покажет выставку к столетию театрального училища

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, завтра, 15 ноября, откроется выставка «История одного дома», посвященная столетию Казанского театрального училища. Картины, эскизы театрального грима, предметы бутафории и постижерные изделия (парики, накладки, шиньоны и тому подобное), элементы театрального костюма, театральные куклы разных годов и даже эпох — экспозиция соберет работы преподавателей и студентов отделения «Театрально-декорационное искусство».

Фото предоставлено Музеем ИЗО РТ

«Монтаж выставки начался еще на прошлой неделе. Она разместится на втором этаже, сменив выставку турецкого художника Эргина Инана. В определенные дни посетители выставки смогут стать и участниками мастер-классов, интерактивных мероприятий и перформансов», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Казанское театральное училище отпраздновало свой вековой юбилей 26 сентября. Мало кто задумывается, но помимо актеров училище также набирает и обучает в своих стенах художников по костюмам, художников-бутафоров, художников по свету и художников-гримеров — тех самых творцов, чьи работы будут представлены на выставки в Галерее современного искусства.

Художественное отделение Казанского театрального училища создавала Татьяна Андреева Зуева — известный в республике живописец, преподаватель художественного училища. Со студентами театрального она более тридцати пяти лет вела занятия по рисунку, живописи и композиции — базовым предметам для всех направлений. Многие ее ученики позже поступили в столичные вузы, стали известными художниками. Их работы тоже будут представлены на выставке «История одного дома».

Для посетителей выставка будет доступна с 16 ноября, побывать на ней можно будет до 18 декабря.