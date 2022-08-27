Бусины из стекла и городской ров: археологи нашли в Болгаре артефакты домонгольской эпохи

Более ста студентов в течение полутора месяцев лета исследовали в этом году в Болгаре раскоп под сухим статистическим номером 249. Какие из 8 тысяч уникальных находок сезона представляют наибольший интерес для археологов, выяснила корреспондент «Татар-информа».

Руководитель археологической группы Родион Степанов показывает специальные сита, с помощью которых прямо у раскопа археологи просеивают почву в поисках мельчайших предметов древности Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нами вскрыто шесть погребений, с ними будут работать антропологи»

На раскопе мы оказались ближе к закату. Компактный Г-образный раскоп с несколькими прямоугольными и несколькими круглыми углублениями, небольшой участок слегка изогнутой «траншеи», пять гигантских треног из дерева на неразрытом «берегу» у раскопа (это археологические сита) и двое мужчин, беседующих у края разрытой площадки. Руководитель раскопа – младший научный сотрудник Института археологии РАН имени Халикова, руководитель раскопа Родион Степанов рассказал о проводимых работах.

По его словам, в минувшем сезоне археологи исследовали в Болгаре раскоп c порядковым номером 249. Пять заездов студентов-практикантов разных специальностей, всего около 120 человек, с 30 июня по 12 августа исследовали участок площадью 216 квадратных метров.

Раскоп закладывался с целью определения границ распространения раннего домонгольского слоя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как вы выбираете место, где копать? Почему выбрали именно этот участок в этом году?

Раскоп закладывался с целью определения границ распространения раннего домонгольского слоя. Нам уже более-менее известны западные и восточные границы его распространения, но пока мы не так четко представляли южные границы. Этот раскоп закладывался на так называемой верхней террасе Большого Иерусалимского оврага. За сезон в Болгаре бывает и по нескольку раскопов, но в этом году только один.

Довольны результатом – место оказалось удачным для раскопок? Здесь видны очертания округлой формы, достаточно глубокие, прямоугольники и что-то вроде канавы, на взгляд непрофессионала. Что это было на самом деле, в историческом портрете древнего города?

Верхние слои – это, конечно, современные слои и слой русской деревни XVIII века, где нами была выявлена и баня этого же времени. Плюс этот слой еще переработал, перепахал золотоордынский. Ниже сохранились культурные отложения золотоордынского периода. К нему относится большинство археологических объектов, которые раскрыты на раскопе, – подпольные помещения построек, то есть подвальные помещения, различные хозяйственные ямы, в том числе зерновые. К этому же, золотоордынскому периоду относится еще и могильник. Нами вскрыто шесть погребений, с ними еще будут работать антропологи, но уже сейчас можно сказать, что одно из захоронений – детское.

«Верхние слои – это, конечно, современные слои и слой русской деревни XVIII века. Ниже сохранились культурные отложения золотоордынского периода» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На раскопе также выявлен ров, так что в некотором смысле вы правы, «канава». Пока сложно говорить о его точной датировке, потому что нужно смотреть в комплексе все материалы и находки. Но, по всей видимости, он относится к домонгольскому времени. Самого отдельного слоя домонгольского времени мы здесь не нашли, но обнаружили конструкцию фортификационного сооружения (был подведен к древнему городу от Волги, – прим. Т-и). Домонгольское время у нас делится на два основных этапа – это 5-й и 6-й слой, они занимают период с Х по первую треть XIII века. Сейчас пока сложно говорить, к какому из этого времени относится ров, мы еще не проводили необходимые анализы, в том числе определение возраста методом радиоуглеродного распада. Для этого берутся, например, угли со дна, находки, нужно также оценить, как находки, например керамика, коррелируют между собой... Метод углеродного распада часто применяется для датировки различных хозяйственных ям, сохранившегося дерева, углей. Пробы отправляются в специальную лабораторию. Стратиграфически (стратиграфия, то есть взаимное расположение культурных слоев относительно друг друга, – прим. Т-и) мы точно знаем, что этот ров был засыпан уже в золотоордынское время. После того как ров был засыпан, на его месте происходили погребения, в нашем раскопе это два погребения из общего числа найденных. Эти погребения золотоордынского времени тоже свидетельствуют о том, что ров уже был засыпан до этого. Ров – это самая сложная находка этого сезона.

Осколок сирийского стеклянного сосуда первой трети XIV века с характерными полосами разных цветов Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Южную границу распространения домонгольского слоя мы не выявили в этом году»

Сколько предметов древности обнаружено в раскопе? Какие-то из них можно особо отметить?

Всего около 150 индивидуальных находок и более 8 тысяч массовых (фрагменты керамических сосудов, кости животных, производственные шлаки). В основном все находки относятся к золотоордынскому периоду – это XIV век, от его начала до конца. Это в первую очередь предметы быта, замки, ножи, фрагменты ножниц, кресало (стальная пластинка для высекания огня из кремня; огниво, – прим. Т-и), деньги (монеты, в основном середины XIV века). Плюс стеклянные бусы (в том числе в технике вкрапления, нанесения стеклянного узора расплавленным наконечником на еще не застывшую стеклянную же бусину), фрагменты перстней и целые перстни. Есть золотоордынские костяные накладки, которые использовались с разными предметами (в том числе для ножей), осколок сирийского стеклянного сосуда первой трети XIV века – он имеет характерную полосатую окраску разных цветов.

Костяная накладка. Подобные могли использоваться, например, для ножей Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

А как же искомое, то, ради чего исследовали южную окраину города, домонгольские предметы – были?

Индивидуальных находок, относящихся к домонгольскому периоду у нас всего три – это стеклянные бусины. Но сложность в том, что они могли быть долго в ходу, к тому же каждый последующий археологический слой перерабатывает предыдущий слой: то есть находки из более раннего слоя вполне могут находиться в слое более позднем (но не наоборот!). Поэтому да, у нас по итогам этого сезона есть некоторые находки, относящиеся к домонгольскому периоду, но стратиграфический слой как таковой мы проследить не смогли.

Перстень из крученого стекла. Индивидуальных находок, относящихся к домонгольскому периоду, на раскопе нашли всего три – это стеклянные бусины Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Что дальше – проанализировать, написать научные статьи и занести в каталог все находки? Или на раскопе еще что-то предстоит сделать в этом сезоне?

Сейчас мы закончили объекты (находки) выбирать, составляем стратиграфический план, рисуем профили, фиксируем расположение слоев. Но еще после того, как раскоп полностью изучен, производится процесс его рекультивации. Раскоп заново закапывается, сверху укладывается дерн, через год этот раскоп практически уже не видно. Так что мы возьмем какие-то пробы на анализ и затем закроем раскоп. Чтобы описать все находки, вполне хватит времени до следующего сезона раскопок. А сами находки поступят в Музей болгарской цивилизации и в Музей Института археологии имени Халикова.

Навесной замок, найденный в раскопе Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Какие промежуточные выводы уже сейчас можно сделать по результатам сезона-2022?

Так как южную границу распространения домонгольского слоя мы не выявили в этом году, исследования в данном направлении продолжатся на следующий год. А результатом стало уточнение общей стратиграфической ситуации в данном районе Болгарского городища, то есть мы получили новые данные о хозяйственном освоении исследуемого участка с XIV и вплоть до середины ХХ столетия.