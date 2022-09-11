Business Standard: Россия предложила Индии скидку на нефть при отказе от потолка цен

Россия предложила Индии поставлять нефть по более низкой стоимости при условии, что Нью-Дели откажется от поддержки инициативы стран G7 по установлению потолка цены на российское черное золото. Об этом написала индийская газета Business Standard, передает РБК.

Официальные лица, неназванные в статье, рассказали, что «существенные скидки» на нефть из России будут больше, чем предлагаемые в последние два месяца Ираком.

«Взаимен просят, чтобы Индия не поддерживала предложение G7, — заявил официальный представитель индийского МИД. — Решение по этому вопросу будет принято позже, по мере продвижения переговоров со всеми партнерами».

В начале сентября страны G7 договорилась ввести потолок цен на российскую нефть. В совместном заявлении говорилось, что мера разработана для снижения доходов России и ее способности финансировать военную спецоперацию на Украине, а также для уменьшения ее влияния на рост мировых цен на энергоносители.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия перестанет поставлять энергоносители в страны, которые примут решения политического характера, противоречащие условиям контрактов.