Бурых медведей исключат из Красной книги Татарстана

В связи с увеличением численности бурых медведей планируют исключить из Красной книги Татарстана. Переиздание четвертой книги выпустят в 2025 году, сообщила сегодня на брифинге в Казани профессор КФУ Татьяна Рогова. Медведей, по словам ученых, стало больше из-за миграции из других регионов.

«Ведется работа по подготовке к очередному изданию Красной книги Республики Татарстан. Эта работа скрупулезная и требующая высокой квалификации людей. Бурый медведь сейчас пока еще в Красной книге, но уже есть предложение комиссии по редким видам [исключить его из следующего издания Красной книги РТ], и его многие поддержали», — сказала она.

В Татарстане наблюдается миграционный прирост числа бурых медведей из соседних субъектов, пояснил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

«Мы начали проводить учеты бурого медведя. В среднем, если брать по годам, 50—60 медведей постоянно обитают на территории республики, а с учетом миграции их количество доходило до 140. Назрела необходимость вывода [из Красной книги], но это не говорит о том, что на него будет открыта охота», — сказал Батков.

Медведи встречаются в Сабинском, Тюлячинском, Маамадышском, Арском, Высокогорском, Тетюшском и в других районах. Эксперт также рассказал, что делать грибникам при встрече с дикими животными в лесах.

«Медведи пугливые и осторожные. По лесу нужно ходить шумно. Агрессия возникает при факте неожиданности, но не нужно теряться, лучше встать на пенек, поднять руки и пошуметь, обозначить, что вы выше его. Тогда медведь отойдет», — посоветовал Фёдор Батков.

На сегодняшний день под особую охрану в регионе взят 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, обитающих на территории республики, добавил он. Это 226 животных, 318 растений, 87 грибов. Все они занесены в Красную книгу Республики Татарстан и являются объектами к которым необходимо уделять особое внимание для их сохранения.

«Благодаря проведенным научно-исследовательским работам, в 17-ти районах удалось выявить не только новые места обитания редких видов животных и растений, но и встретить „краснокнижников“, ранее не встречавшихся в нашем регионе. Так, за 2019-2022 годы 15 видов животных и грибов включены в Красную книгу Республики Татарстан», — проинформировал Батков.

Первое издание Красной книги Республики Татарстан вышло в 1995 году, а последнее – в 2016, переиздание четвертой книги будет выпущено в 2025 году. На переиздание Красной книги РТ в целом потребуется порядка 10 млн рублей.