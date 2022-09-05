Бурмистров сыграет: стал известен состав «Ак Барса» на матч с ЦСКА
«Ак Барс» объявил состав на второй матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. Начало встречи в 19:00.
После поражения в игре с «Динамо» (0:2) главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок оставил в запасе защитника Василия Токранова и форварда Михаила Глухова. Вместо них на льду сегодня появятся защитник Дмитрий Юдин и нападающий Александр Бурмистров.
Таким образом, четвертое звено атаки составили Кирилл Панюков, Александр Бурмистров и Артем Галимов.
Также отметим, что первые два звена «Ак Барса» остались без изменений. Ворота казанцев вновь будет защищать Тимур Билялов.
Состав «Ак Барса»:
Динар Хафизуллин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Александр Радулов
Кристиан Хенкель – Дмитрий Юдин, Станислав Галиев – Кирилл Семёнов – Даниил Тарасов
Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Никита Дыняк – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков
Никита Евсеев, Кирилл Панюков – Александр Бурмистров – Артем Галимов
Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов)