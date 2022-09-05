Бурмистров сыграет: стал известен состав «Ак Барса» на матч с ЦСКА

«Ак Барс» объявил состав на второй матч регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. Начало встречи в 19:00.

После поражения в игре с «Динамо» (0:2) главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок оставил в запасе защитника Василия Токранова и форварда Михаила Глухова. Вместо них на льду сегодня появятся защитник Дмитрий Юдин и нападающий Александр Бурмистров.

Таким образом, четвертое звено атаки составили Кирилл Панюков, Александр Бурмистров и Артем Галимов.

Также отметим, что первые два звена «Ак Барса» остались без изменений. Ворота казанцев вновь будет защищать Тимур Билялов.



Состав «Ак Барса»:

Динар Хафизуллин – Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Александр Радулов

Кристиан Хенкель – Дмитрий Юдин, Станислав Галиев – Кирилл Семёнов – Даниил Тарасов

Никита Лямкин – Кирилл Адамчук, Никита Дыняк – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков

Никита Евсеев, Кирилл Панюков – Александр Бурмистров – Артем Галимов



Вратари: Тимур Билялов (Амир Мифтахов)