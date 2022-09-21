Бурмистров рассказал о роли Даниса Зарипова в предматчевом настрое «Ак Барса»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров рассказал о роли Даниса Зарипова в настрое казанской команды перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака», который пройдет сегодня. Начало игры в «Татнефть Арене» – в 19:30.

«Мы и на предсезонке играли с ними два матча, команды знают друг друга, ничего нового, думаю, не будет. Хорошая была встреча в Москве, быстрая команда, любит играть с шайбой. Предыдущая игра? Проиграть со счётом 1:4 при своих болельщиках – не самый лучший момент. А прибавить могут в скоростях, будут ещё больше бросать. Удалений было много как у нас, так и у них.

Атмосфера в команде? Всё супер, атмосфера сумасшедшая. Есть капитан Данис Зарипов в раздевалке, который «шнуровал» в Москве всю команду и настраивал на победу», – цитирует Бурмистрова пресс-служба клуба.

Напомним, казанский клуб после семи игр занимает третье место в таблице Восточной конференции. По потерянным очка «Ак Барс» лидирует в конференции.