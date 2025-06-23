Бурлак объяснил, почему «Крылья» - главный кандидат на вылет из РПЛ

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Бывший игрок «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказался об уходе Роберта Тер-Абрамяна с должности генерального директора самарской команды.

«Просто не поделили, кто командует, кто – власть. Мы же читали, что не могли договориться по трансферам – кто приходит, кто уходит. Видимо, приняли решение, что кто-то другой будет отвечать. Мы же понимаем, что губернатор имеет влияние, может быть, доверился кому-то другому. Непонятно, кто тренера приводил. На данный момент, наверное, «Крылья» – самый явный претендент на вылет. Через месяц начинается, а у команды нет вообще ничего, даже состава. Мы же понимаем, что тяжело собрать команду так быстро. Хороших игроков у нас не так много», – сказал Бурлак.

Также он объяснил, что происходит с такими клубами, как «Химки», «Торпедо» и «Крылья».

«Это называется российский футбол. Каждый день просыпаешься – и реально офигеваешь и не понимаешь, что еще может произойти. Ситуация и там, и там очень сложная. Со стороны кажется – не суперзаинтересованы, наверное, в том, чтобы «Крылья» были в Премьер-Лиге. Может быть, бюджет режут. Адиева реально жалко. Он вроде тренер-то хороший, но в России что-то ему не везет. «Химки», «Анжи» – без денег, без зарплат. Сейчас сюда пришел, наверное, думал, что все хорошо, – и здесь тоже так себе ситуация. Сложно. Реально не понимаешь вообще, какой будет чемпионат, кто в нем будет участвовать», – передает слова Бурлака Metaratings.ru.

Напомним, «Крылья» финишировали 10-ми в таблице РПЛ минувшего сезона с 31 очком. Ранее клуб расстался с главным тренером Игорем Осинькиным. С ним не стали продлевать контракт по обоюдному решению сторон. Новым наставником самарского клуба стал Магомед Адиев.