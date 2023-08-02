Бурлацкая тяга, судно ушкуй, рыбное меню: Свияжск проведет III фестиваль «Народная лодка»

На набережной острова-града Свияжск 5 и 6 августа в третий раз будет проведен фестиваль волжского традиционного образа жизни и ремесел «Народная лодка». Мероприятие проходит раз в два года при поддержке Министерства культуры РТ и традиционно открывается парадом судов, в котором участвуют парусные яхты со всего Поволжья. Билет для посещения не требуется.

«Фестиваль соберет любителей реки – людей, которые не могут себе представить жизни без реки, которые выросли на ее берегах – это и стар, и млад. Ощущение сопричастности к этому древнейшему транспортному пути дает своеобразный взгляд в будущее, основанный на традициях. Название “Народная лодка” о том, как мы все сидим в одной лодке: наш регион, наша страна как одна большая лодка, и все мы должны грести в одном направлении. Слоган фестиваля “Подгребайте в Свияжск!”», – подчеркнул на тематической пресс-конференции в «Татар-информе» архитектор музея-заповедника «Остров-град Свияжск», идейный вдохновитель и руководитель фестиваля «Народная лодка» Павел Тиняев.

Программа фестиваля и 5, и 6 августа будет начинаться в 11.00 и продолжаться до 18.00, сообщила координатор мероприятия Дина Башкирова. Официальное открытие фестиваля и приуроченные к нему парад судов и театрализованное шествие по набережной запланированы на полдень 5 августа. С первого дня мероприятия вдоль набережной Свияжска можно будет видеть выставку лодок народной постройки из разных регионов Поволжья.

«Из заявленных самый далекий участник из города Уфа, он будет участвовать с самодельным моторным судном-катером. Но как доберется до нас, неизвестно – то ли по воде из Уфы, то ли на трейлере. Традиционно приедет чердачный струк «Святой Косма» из города Космодемьянск с командой юнг. В этом году они привезут еще и судно ушкуй – судно ушкуйников (плоскодонные речные суда, известные на Руси примерно с XIII по XV век). Юнги всю зиму его строили. Это 11-метровое деревянное судно на 10 весел, соответственно, 20 гребцов», – рассказал Тиняев.

На фестивале проведут мастер-классы для взрослых и детей, ярмарку ремесел, а также музыкальную программу, связанную с речной и морской тематикой. В воскресенье с 14.00 большую программу «Течет моя Волга» длительностью 1,5 часа готовит заслуженная артистка РТ Юлия Зиганшина. Артисты, к слову, будут выступать на сцене в виде восьмиметровой лодки, стилизованной под традиционное волжское торговое судно расшива, исчезнувшее с берегов Волги в конце XIX века.

«Фестиваль объединит и классическую музыку (у нас будут оперные певцы), и авторскую песню, и советскую эстраду. Будет группа «Митьки» – творческое объединение из Санкт-Петербурга, они же будут проводить мастер-класс по офортной печати на станке прямо на берегу. Фольклорист Сергей Старостин к нам приедет. Планируется спектакль «Морское сословие». Фольклорные ансамбли приедут из Самары, Ульяновска, Кировской области – все, кто так или иначе живет на реках. Полная информация на сайтах staraya-volga.ru и https://ostrovgrad.ru. Главное – вы можете не только воспринять программу, но и поучаствовать. Прямо на набережной мы будем бросать клич, собирать команды желающих посоревноваться в гребле на лодках и бурлацкой тяге», ­– обратила внимание Дина Башкирова.

На дебаркадере у набережной можно будет посетить лекторий. Кругосветный путешественник из Казани Алмаз Алиев расскажет о том, как он прошел вокруг света в 2022 году с флагом 100-летия ТАССР. Александр Антонов из Архангельска – о том, как готовится экспедиция в старейший заброшенный российский торговый город в Сибири – Мангазея.

Удастся ли гостям фестиваля прокатиться на каком-либо судне – вопрос открытый. Как констатировал Павел Тиняев, на Волге в этом году небывало низкий уровень воды, поэтому все будет зависеть от того, получится ли подвести большие суда к причальным сооружениям, чтобы набрать и высадить пассажиров.

Завершит фестиваль в воскресенье 6 августа прощальный парад судов.

Добраться на фестиваль «Народная лодка» без личного транспорта можно будет по предоплате на автобусе от цирка. Он будет выезжать 5 и 6 августа в 9.00, а отправляться из Свияжска в Казань в каждый из дней в 18.00. Также можно будет сначала добраться на электричке до станции Свияжск, и уже оттуда гостей до фестиваля довезут автобусы.