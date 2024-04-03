Бурильщик из Альметьевска выиграл в лотерее более 50 млн рублей

Бурильщик из Альметьевска выиграл более 50,2 млн рублей в лотерее. Он планирует открыть на эти деньги собственный бизнес и купить два автомобиля – себе и брату. Об этом сообщает KazanFirst.

Молодой человек работал вахтовым методом бурильщиком в нефтедобывающей компании в Ханты-Мансийском автономном округе. Перед сменой он решил купить в мобильном приложении сразу 20 билетов, один из которых и оказался выигрышным.

«Смотрю после обеда в телефон, вижу пропущенное смс-уведомление о выигрыше. Никогда раньше мне такие сообщения не приходили. Зашел в личный кабинет, там и увидел, что выиграл 50 млн! Поначалу не верилось, осознание приходило постепенно. Спустя два дня я уволился с работы и уехал к брату в Москву», – рассказал победитель.

Молодой человек мечтал о собственном бизнесе, однако у него не было стартового капитала для реализации задуманного. «Брат занимается продажей товаров из Китая на маркетплейсе. Он меня всему научил. После этого я поставил перед собой цель: уволиться с работы и перебраться вместе с супругой в Москву», – поделился татарстанец.