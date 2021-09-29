За сентябрь казанцы оформили более 350 ипотечных сделок в упрощенном режиме

В сентябре в Татарстане запущен новый проект по сокращению сроков регистрации ипотеки. Казанцы оценили новшество по достоинству и за месяц в ускоренном режиме зарегистрировали более 350 таких сделок. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

«В рамках данного проекта срок регистрации ипотеки, поданной в электронном виде, составляет один рабочий день, или 24 часа. Ранее данный срок составлял пять–семь дней. За восемь месяцев в Росреестр Татарстана поступило более 12 тыс. обращений на регистрацию ипотеки в электронном виде. В целом доля электронных ипотек по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5% и составляет 35,5% от общего количества обращений», – сказала она.

При этом в сентябре доля электронных ипотек уже составила 52%. Ожидается, что в дальнейшем эти показатели увеличатся еще больше.