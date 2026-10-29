Бурганов раскрыл, как в Татарстане готовят кадры для туризма

Ректор ПГУФКСиТ Рафис Бурганов

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма ежегодно выпускает около 100–150 специалистов, которые приходят работать в туристическую отрасль. Об этом журналистам на открытии заключительного модуля образовательной программы для руководителей региональных органов управления туризмом в Казани рассказал ректор вуза Рафис Бурганов.

По словам ректора, университет готовит кадры начиная с колледжа, а затем на уровнях бакалавриата и магистратуры. Образовательные программы формируют с учетом запросов работодателей – руководителей гостиниц, туристических объектов и других предприятий отрасли.

«Мы готовим кадры, начиная с колледжа, затем бакалавриат, магистратура – по соответствующим программам, в зависимости от заявок, которые поступают от конечного потребителя, от руководителей туристических объектов», – отметил Бурганов.

Университет развивает и программы переподготовки специалистов. Для этого вуз создает практические площадки, где могут обучаться как студенты, так и сотрудники предприятий туристической отрасли.

В декабре 2025 года в университете открыли учебный ресторан – образовательную лабораторию, где будущие специалисты осваивают работу в ресторанном бизнесе. Здесь можно отрабатывать навыки обслуживания гостей, работы с заказами и управления заведением. Площадка также предназначена для обучения и переподготовки действующих сотрудников.

Следующим этапом станет учебная гостиница. Как рассказал Бурганов, университет планирует завершить ее создание в 2026 году. В лаборатории оборудуют ресепшен, лобби-зону и учебные пространства, имитирующие гостиничные номера. Там будут представлены разные варианты оснащения – от мебели и напольных покрытий до сантехники. По информации ректора, гостиничный бизнес уже проявляет интерес к новой площадке для переподготовки сотрудников.

В число национальных проектов России входит и нацпроект «Туризм и гостеприимство». Нацпроекты – это масштабные государственные программы, направленные на развитие ключевых сфер жизни общества. Они являются одним из основных инструментов достижения утвержденных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных целей и реализации стратегии социально-экономического развития страны до 2030 года.