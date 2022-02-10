«Почему человек, сидевший до пол-одиннадцатого в спортбаре, будет инфицирован в 11:30?»

Пандемия третий год испытывает отрасль гостеприимства на прочность. Сложности ведения бизнеса и меры поддержки отрасли обсудили на бизнес-форуме Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана. Ключевые тезисы - в обзоре ИА «Татар-информ».

Зуфар Гаязов отметил, что в 2021 году отрасли достались в наследство финансовые трудности 2020 года, когда вводился локдаун Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Какая-то уверенность появилась, и вот появляется ”омикрон„»

Президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов, открывая форум, подвел итоги прошлого года, но по сути – промежуточные результаты пандемийного периода.

«Я знаю, что нам всем очень тяжело, особенно сейчас», – сказал глава ассоциации и руководитель одного из крупнейших гостинично-ресторанных холдингов Татарстана.

Он отметил, что в 2021 году отрасли достались в наследство финансовые трудности 2020 года, когда вводился локдаун. В прошлом году рестораторы мечтали поправить свое финансовое положение. По оценке Гаязова, предприятия хорошо подготовились к лету – высокому туристическому сезону.

«Мы смогли открыть много летних веранд и кафе, увеличить посадочные места. И так у нас все хорошо получилось, и Всевышний нас поддержал с погодой. Но вот наступил сентябрь, случилась пятая волна пандемии, в октябре издают приказ о QR-кодах и предприятия общественного питания – мы с вами – теряем 70% потока», – напомнил президент ассоциации.

В ноябре и декабре потери были меньше, но в целом последние три месяца прошлого года были отрицательными. Немного больше посетителей стало перед новым годом, что спикер связал с массовой вакцинацией.

«Потом наступает январь этого года. Мы видим, что приезжают туристы, их приезжает немало. Но в любом случае, в сравнении с 2021 годом январь 2022 года на 20% ниже. Это тоже нас радует (наращивание турпотока – прим. Т-и), мы работаем хорошо, для того, чтобы они чаще приезжали к нам. Какая-то уверенность появилась, и вот появляется ”омикрон„», – посетовал Гаязов.

По его словам, до половины сотрудников коллективов – те, кто мог приходить в обеденное время в предприятия общественного питания, – находится на больничном.

«Еще раз удар судьбы. Мы с вами уже три года находимся под этим гнетом и стараемся поддержать свои предприятия, свои рабочие места, профессиональных работников, которые многие годы работают в отрасли, за которыми стоят семьи, бюджет семьи», – отметил глава ассоциации.

Будучи по натуре оптимистом, как признался сам Гаязов, он призвал и других быть уверенными «в том, что мы сможем до конца выстоять».

Но если кафе и ресторанам было трудно, то барная отрасль несла двойное бремя. «Те ограничения, которые есть в ночное время, их до сих пор не сняли. И я не понимаю, почему не сняли, хотя есть все основания для этого?», – задался вопросом Гаязов, предположив, что владельцам нужно активнее пробовать договариваться с надзорными органами.

Минпромторг РТ, по словам Германа Лернера, неоднократно обращался с просьбами ослабить режим для общепита Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Минпромторг подготовил предложения о поддержке общепита «как в Москве»

Обороты в секторе общепита Татарстана самые большие среди регионов Приволжского федерального округа, заметил заместитель министра промышленности и торговли РТ Герман Лернер. Статистика говорит о том, что в прошлом году сектор прибавил 18% по сравнению с 2020 годом, однако показатели пока далеки от допандемийного уровня.

Минпромторг РТ, по словам госслужащего, неоднократно обращался с просьбами ослабить режим для общепита, однако по настоянию самих предприятий удалось только снять запрет на обслуживание «на вынос» в ночное время. При поддержке Оперштаба было поддержано предложение ассоциации о продлении режима работы общепита в новогодние каникулы.

Минпромторг РТ задумал еще набор мер поддержки «по примеру Москвы» и направил их на согласование в Минэкономики республики. Если будет найден общий язык, предложения представят Правительству Татарстана.

Что именно предложит министерство, озвучивать Лернер не стал. Отметим, что в Москве кафе и рестораны поддерживали отсрочкой по уплате арендных платежей за помещения, арендуемые у мэрии, субсидиями на сумму до 1 млн рублей и льготными кредитами.

По оценке Галины Шарафутдиновой, дефицит кадров испытывают до 90% заведений Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Престиж профессий поваров и официантов падает

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова полагает, что снизился престиж профессий, которые требуются сектору.

«Люди поняли, что мы уязвимы, что мы можем стоять закрытыми. А работа нужна здесь и сейчас, деньги нужны здесь и сейчас», – полагает она.

Шарафутдинова считает, что нужно искать любые ресурсы и механизмы для того, чтобы вновь повысить респектабельность профессий, особенно официантов и поваров. По ее оценке, дефицит кадров испытывают до 90% заведений.

В числе этих ресурсов – возможности системы образования. Она передала слово ректору Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафису Бурганову, ведь это научное заведение готовит специалистов в области сервиса.

Меры господдержки в Татарстане помогают держаться на плаву многим заведениям, но сейчас, с приходом омикрона, этих мер недостаточно и нужна дополнительная помощь Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Академия спорта увеличила доходы от гостинично-ресторанного бизнеса

Однако Бурганов тему образования оставил на потом. «Наверное, из моих уст прозвучит громко и вызывающе, но если я скажу, что я один из крупнейших отельеров и рестораторов не только города Казани, но и республики, многие, наверное, удивятся», – заинтриговал глава учебного заведения.

Он пояснил, что в кампусе академии предусмотрено 4 тыс. мест. Из них в резерве находится 1,5 тыс. мест и еще 200 – в гостинице «Регата».

«Это пустующие площади, которые мы постоянно должны занимать. Соответственно, такое же количество людей мы должны кормить. Причем, если мы берем спортсменов – это до 10 видов меню, начиная от хрупких гимнасток, которым нужно полкиви на весь день, заканчивая тяжелоатлетами, которых надо 5 раз в день порционно кормить», – заметил ректор.

То есть для каждого вида спорта разрабатывается свое питание.

«И заканчивая руководителями не только нашей республики, но и страны, а вы знаете, что оба президента Российской Федерации последних были у нас неоднократно», – завершил мысль Бурганов.

Обеспечивает работу комплекса академия сама, не нанимая служащих со стороны, ведь уровень приготовления пищи удовлетворяет «абсолютно все требования, которые сегодня предъявляются».

Бурганов также объяснил, почему эта сфера важна для академии: ее бюджет – 2 млрд рублей, почти половину суммы она должна зарабатывать сама. Выручку дает как раз сфера гостинично-ресторанного бизнеса.

В «самый сладкий год» – Чемпионата мира по футболу в 2018 году – академия заработала около 700 млн рублей. В 2020 году дополнительные доходы упали до 400 млн рублей, когда были отменены спортивные турниры и сократился туристический поток. Руководству «пришлось приложить все свои усилия, связи, мозги, все что мы могли», чтобы увеличить доходы.

В результате количество мероприятий выросло, а выручка в прошлом году увеличилась до 850 млн рублей, поделился успехами Бурганов. Правда, он заметил, что выручка с прибылью, не коррелируется, как и у других участников отрасли, предположил ректор.

Рафис Бурганов попросил замминистра Лернера быть понастойчивее в отстаивании интересов отрасли Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Казани нужен единый календарь мероприятий

Академия приняла в прошлом году 22 тыс. человек по спортивным мероприятиям и 15 тыс. – по молодежным. «Так что, уважаемые коллеги, 37 тыс. человек в прошлом году привезли мы в Казань!», – обратил внимание Бурганов.

Ректор готов поделиться клиентами с коллегами. Он пояснил. К примеру, соревнования компонуются в единый календарный план. Почему бы не сформировать такой же на уровне Казани, куда бы заносили свои мероприятия различные организации.

«Нам бы эти планы в единой базе совместить, и мы бы с удовольствием привозили гостей туда, где точно западет им в память и точно все будет великолепно организовано», – сказал ректор.

Он попросил замминистра Лернера быть понастойчивее в отстаивании интересов отрасли. «Мы – спортивная отрасль. Возьмем спортивные бары. Великолепно – до 11 часов разрешили работать! Но во сколько у нас начинаются европейские матчи?», – спросил зал Бурганов, получив ответ зала, что ровно в 11 и начинаются.

«Правильно! И что делать спортивным барам? И почему человек, сидевший до пол-одиннадцатого в спортбаре, будет инфицирован в 11:30? Есть вещи, которые мы просто должны понимать, идти и объяснять. Проще всего сказать – Это Штаб так решил. А что такое штаб? Это живые люди», – отметил ректор.

Он полагает, что в первую очередь эффект отразится на казне – заплатила же академия при выручке 850 млн рублей 200 млн рублей налогов?

Бурганов сказал, что знает, о чем говорит, ведь сам занимал должность первого заместителя министра экономики и промышленности Татарстана и понимает, что каждая копейка на счету.

Михаил Шарипов попросил СМИ донести мысль, что «ресторанный бизнес и барный бизнес при всех сложностях не унывают» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Электрокары соберут подарки для батыров на Сабантуй

Предправления Михаил Шарипов попросил СМИ донести мысль, что «ресторанный бизнес и барный бизнес при всех сложностях не унывают». Он сообщил, что у ассоциации много идей и проектов.

Так, в этом году турнир имени Юнуса Ахметзянова перейдет именно для молодых поваров и частично пройдет в онлайн режиме. Участники смогут оставить в электронном виде заявки, находясь в любой стране мира, по итогам ряда экспертиз будут отобраны 8 финалистов, которых ассоциация пригласит за свой счет в Казань.

Трансформируется ежегодный сбор подарков от ресторанов и кафе Казани для батыров перед Сабантуем. Если раньше это делали на гужевых повозках, запрягали лошадей и устраивали шествие по городу, то в этом году колонна будет состоять из электрокаров.

«Мы хотим сделать так, как это происходит в деревнях, когда выезжает повозка и каждый сосед кладет туда подарок. Ассоциация соберет их у кафе и ресторанов и передаст городу. Их смогут выиграть люди на центральном Сабантуе. Мы решили осовременить такую традицию и использовать вместо повозки был электрокар», — уточнил Шарипов в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ».

Кроме того, планируется создать музей мировой гастрономии, где дети смогут вместе с шеф-поварами приготовить блюдо, а посетители пообедать в ресторане с дополненной реальностью.

«Хочется, чтобы дети в туристической поездке занялись чем-то полезным. Они смогут вместе с шефами готовить блюда, а родители смогут пообедать в ресторане, где им в формате дополненной реальности расскажут, как зарождалась мировая гастрономия», - пояснил Шарипов.

Экскурс будет по разным национальным кухням, но отдельное внимание будет уделено Татарстану.

На фоне «омикрона» экономическая ситуация в сфере гостеприимства продолжает ухудшаться. Практически все заведения работают себе в убыток Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Мы ждем улучшения в марте или апреле»

После завершения форума президент Ассоциации Зуфар Гаязов все же сказал журналистам, что на фоне «омикрона» экономическая ситуация в сфере гостеприимства продолжает ухудшаться. Практически все заведения работают себе в убыток.

«Уже третий год мы находимся в жестких тисках из-за ограничений, вызванных коронавирусом. Мы надеемся, что ”омикрон„ не будет продолжаться долго. Но февраль у нас уже минусовый пошел – это значит, что предприятия убыточные. Люди перестают ходить. Мы ждем улучшения в марте или апреле, очень надеемся на летний сезон, чтобы восполнить финансовые потери», – сказал глава объединения.

Он поблагодарил мэрию Казани за то, что веранды кафе и рестораны в этом году, как и прошлом, будут устанавливаться бесплатно – это увеличит количество посадочных мест и предприятия смогут заработать.

Гаязов уточнил ИА «Татар-информ», что меры господдержки в Татарстане помогают держаться на плаву многим заведениям, но сейчас, с приходом омикрона, этих мер недостаточно и нужна дополнительная помощь. Причем, даже не на региональном, а на федеральном уровне.

«Во время локдауна нас поддержали выплатами в размере МРОТ (минимального размера оплаты труда – прим. Т-и) на каждого работника. Сейчас нужно продлить эту субсидию, потому что ситуация очень плохая. Кроме того, большим вкладом в поддержку отрасли была бы отмена арендной платы хотя бы на этот тяжелый период, связанный с омикроном, для тех заведений, которые арендуют помещения у республики или города», - отметил президент ассоциации.