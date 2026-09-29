Бурак Озчивит поделился фото с женой и сыновьями

Бурак Озчивит с семьей

Фото: социальные сети

Турецкий актер Бурак Озчивит, получивший известность благодаря сериалам «Великолепный век», «Королек – птичка певчая» и «Черная любовь», опубликовал в социальных сетях редкую фотографию с близкими. Актер отправился вместе с семьей на прогулку и поделился кадром, сделанным во время отдыха в парке.

Жена Озчивита Фахрие Эвджен также связана с кинематографом. Будущие супруги встретились на съемочной площадке сериала «Королек – птичка певчая», где между ними завязались отношения. В 2017 году актеры сыграли свадьбу. Сейчас в семье подрастают двое сыновей — Каран и Керем.

В 2024 году Озчивит впервые принял участие в российском кинопроекте. Актера пригласили на съемки комедии «Ёлки 11», часть которых проходила в Татарстане. В новогодней картине он исполнил одну из центральных ролей.