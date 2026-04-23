Бунт «СЮ» и Баширова в КХЛ, вызов для Тамбиева и танцы вокруг Ротенберга: неделя в КХЛ
Где окажутся Квартальнов и Ротенберг, и к чему приведет борьба Баширова с КХЛ
Неделя простоя между раундами Кубка Гагарина получилась даже насыщеннее, чем два первых предсказуемых тура. Тренерские назначения (Тамбиев) и только предполагаемые (Квартальнов и Ротенберг) перекрыли резкие заявления гендиректора «Салавата» Баширова, который поднял проблему неравенства клубов в лиге. Что еще происходило - в обзоре «ТИ-Спорта».
По стопам «Салавата Юлаева»: Ринат Баширов поднимает восстание в КХЛ
Сезон для «Салавата Юлаева» закончился по знакомому сценарию: вылетели рано, но ушли громко, оставив после себя не только разговоры о симпатичной команде и приятном тренере, но и кучу вопросов к руководству КХЛ.
Итоговая пресс-конференция Рината Баширова это только подтвердила — в Уфе явно не собираются делать вид, что все идет по плану. Вместо дежурных отчетов и стандартных фраз о «работе над ошибками» гендиректор «Салавата» выдал довольно прямой и жесткий спич о том, как на самом деле устроена современная КХЛ. Баширов снова поднял тему, которую в кулуарах обсуждают все, но вслух произносят единицы — финансовое и правовое неравенство. По его мнению, лига превращается в соревнование кошельков и административного ресурса. Пока одни клубы пользуются особыми привилегиями и находят вполне легальные способы обходить потолок зарплат, «Салават» вынужден считать каждый миллион, балансируя между жесткими лимитами и реальными возможностями регионального бюджета.
«Что в лиге происходит — нам не очень нравится. Присутствует неконкурентная среда. Мы открыто об этом говорим с лигой. Они нас понимают, но не все могут сделать. Некоторые команды потеряли приличие. У всех есть какие-то кураторы — большие начальники. Они сами могут к этому не иметь отношения, но их подчиненные считают, что все остальные — крепостные. Можно делать все что хочешь. Нам приходится вести эту нечестную игру. Но будем говорить об этом на совещаниях. Нам говорят про регламент. Но когда его обходят, реакция идет год-два-три. Мы хотели бы честной игры, жестких санкций для тех, кто не выполняет регламент», — заявил Баширов.
Это не было похоже на обычную жалобу на нехватку денег. Очевидно, это прямой упрек системе КХЛ, где честная конкуренция постепенно отходит на второй план. Видимо, Баширов пытался решить ситуацию в приватных разговорах, но поскольку это на развитие событий никак не повлияло, он решил вынести вопрос в публичную плоскость.
Баширов четко дал понять: Уфе надоело быть просто «интересной командой», которая радует болельщиков ярким хоккеем, но не имеет реальных шансов на Кубок из-за искусственных барьеров. В этом контексте вопросы о продлении контрактов с Паниным, Кузнецовым или Ремпалом — это не просто технические моменты межсезонья, а попытка сохранить лицо клуба. Баширов уже подтвердил, что бюджет будут стараться увеличить до максимума, но тут же добавил, что без системных перемен любые вливания — это лишь попытка догнать уходящий поезд.
Леонид Тамбиев в «Динамо»: переход на диктаторские рельсы и будет ли в команде Шулак?
Назначение Леонида Тамбиева в московское «Динамо» — это, пожалуй, самый резкий стилистический поворот, который только можно было представить для столичного клуба в 2026 году. Пока в хоккейных пабликах готовили мемы к скорому назначению Романа Ротенберга, руководство «бело-голубых» решило перевернуть шахматную доску.
Свои команды латвийский специалист привык превращать в идеально отлаженный, хотя и колючий механизм. Выбор руководства выглядит как попытка сменить вектор с «красивого, но нестабильного» хоккея на диктатуру результата. Сам Тамбиев не скрывает, что его переход из системы СКА прошел гладко.
«Мы договорились с Игорем Ларионовым, что он не будет чинить мне препятствий. Есть профессиональная этика и понимание, что в "Динамо" сейчас тот вызов, который мне необходим как главному тренеру», — подчеркнул Леонид Григорьевич, фактически подтвердив, что эпоха его работы на вторых ролях официально окончена.
Однако общественность встретила трансфер со скепсисом. Главным критиком выступил Александр Кожевников: «Удивительно, что Ротенберга не назначили в "Динамо". Это было бы куда интереснее и масштабнее. А Тамбиев... ну что Тамбиев? Мы знаем его "заборы" и дисциплину. Но потянет ли он амбиции клуба, где требуют доминировать?»
В Москве Тамбиеву придется работать без его излюбленной ссылки на тяжелые перелеты, как это было в «Адмирале». Времена вольностей в раздевалке закончены: для Тамбиева порядок всегда выше класса. Это будет интереснейший эксперимент — сможет ли самый жесткий системщик лиги привить свою философию топ-клубу. Но остаются два вопроса: пригласит ли он к себе Ильнура Гизатуллина и будет ли в команде Либор Шулак, которого так обожает любящий закатывать глаза на пресс-конференциях Леонид Григорьевич?
«Трактор» и Минск, приготовиться к заряду эмоций: где окажется Роман Ротенберг?
Раз уж у Романа Борисовича с «Динамо» не сложилось, инсайдеры принялись тасовать колоду дальше. На этот раз выкатили названия двух противоположных философий: челябинский «Трактор» и минское «Динамо».
Представить Ротенберга в Челябинске сложно. Мы привыкли, что в Северной столице под его рукой находятся все ресурсы мира, а «Трактор» — это суровый край, где болельщик ценит характер, а не презентации медиа-стратегий. Однако Александр Кожевников уже благословил этот союз: «Роман Ротенберг — живой человек, с ним будет интереснее. Дай Бог, чтобы его назначили. Он очень хочет быть тренером».
Дмитрий Губерниев и вовсе добавил огня: «Почему бы "Трактору" не попробовать выиграть Кубок Гагарина с Ротенбергом?» Но при всем желании уверовать в это, хочется вспомнить Станиславского. В Петербурге за три с половиной года кубок так и остался мечтой.
В Минске ситуация не менее забавная. «Зубры» всегда были оплотом стабильности в своем желании выйти в плей-офф и красиво там проиграть. Появление Ротенберга превратило бы столицу Беларуси во второй эпицентр «Красной машины», вот только выдержат ли местные трибуны такой напор лозунгов? Если этот багаж — вместе с умением объяснять поражения «энергетическими вампирами» — перекочует в Минск или Челябинск, КХЛ получит мощнейший заряд эндорфинов.
А куда податься Квартальнову?
Где тогда окажется Дмитрий Квартальнов, если вакантные места займет Ротенберг? Если Роман Борисович — это про лоск, то Квартальнов — это про литры выпитой воды и хоккей, в котором искры летят даже от судейских свистков.
В минском «Динамо» решили, что лимит на суровость исчерпан. После поражения от «Ак Барса» (0–4 в серии) тренер привычно держал оборону, но в КХЛ отсутствие разговоров об отставке — верный признак того, что чемоданы собраны. Главным претендентом на него называют «Трактор», хотя Никита Филатов заявляет, что генеральный менеджер Алексей Волков видеть его в клубе не хочет. Однако авторитет Волкова пошатнулся, и его веса может не хватить.
Ирония в том, что Квартальнов и Ротенберг могут просто поменяться креслами в этой бесконечной карусели. Получится забавный круговорот тренеров в природе КХЛ.