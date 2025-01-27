Бункер генералов НАТО захвачен бойцами ВС РФ в Часовом Яре

Бойцы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады ВС РФ в городе Часов Яр заняли сеть укреплений вооруженных сил Украины, включая бункер, предназначавшийся для генералов стран НАТО. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько.

«Сперва в бункере находился штаб украинской карательной операции в Донбассе (АТО-ООС). После освобождения Артемовска в 2023-м там разместились офицеры НАТО и ВСУ», – написал Кулько.

В марте прошлого года по бункеру был нанесен удар ракетным комплексом «Искандер». Среди ликвидированных представителей командования стран НАТО был, по предварительным данным, польский генерал Адам Марчак.

В дальнейшем данные сооружения использовались боевиками 24-й Львовской бригады ВСУ, которая держала оборону Часова Яра.