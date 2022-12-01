«Бумага — это атавизм»: с декабря россиян будут обслуживать по цифровым полисам ОМС

С сегодняшнего дня россияне смогут получить медицинскую помощь, предоставив только паспорт. Цифровой полис ОМС в медучреждении найдут на портале госуслуг. Новшества появятся благодаря внесенным изменениям в закон об обязательном медицинском страховании и соответствующему постановлению Правительства РФ, сообщает «Парламентская газета».

Сейчас данные всех россиян, застрахованных по ОМС, автоматически переносят в новый госрегистр, созданный на базе Государственной информационной системы ОМС. Здесь будет отображаться информация о застрахованном лице, и в том числе цифровой полис. Этот электронный документ с уникальным штрихкодом появится в личном кабинете пользователя на портале госуслуг, объяснила изданию зампред Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

«Мы живем в век цифровизации, и сегодня благодаря технологиям все наши данные собраны в электронных базах. Поэтому носить с собой бумажный полис — это атавизм», — добавила депутат.

Электронный полис ОМС в личном кабинете пользователей на портале госуслуг будет сформирован на основании данных госорганов, а у новорожденных — автоматически при рождении по информации ЗАГСа. Бумажные или пластиковые полисы останутся действующими. Необходимости срочно менять их на электронные нет, поясняют эксперты.