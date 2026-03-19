Булочка для «Салавата», «Ак Барс» против «Трактора»: интриги первого раунда плей-офф

На «Востоке» определились все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. «Металлург» сыграет с «Сибирью», «Авангард» с «Нефтехимиком», «Ак Барс» с «Трактором», «Автомобилист» с «Салаватом Юлаевым». Главные интриги всех противостояний – в материале «ТИ-Спорта».





«Ак Барс» против «Трактора» – кто из команд фаворит в противостоянии?

И для «Трактора», и для «Ак Барса» регулярный чемпионат 2025/26 выдался весьма противоречивым. Обе команды плохо стартовали, а затем долго набирали форму. Главная проблема обоих коллектив – нестабильность и будто бы неуправляемость.

«Ак Барс» мог выдавать в чемпионате 10-11-матчевую победную серию, после чего скатывался в яму кризиса и поражений. В течение сезона казанцы довольно часто проигрывали в тех матчах, в которых вели с комфортным преимуществом. В то же время у «Ак Барса» редко случались игры, когда команда за счет характера переламывала ход матчей. Из ярких камбэков «барсов» вспоминается, пожалуй, лишь сентябрьская победа над «Металлургом», когда подопечные Анвара Гатиятулина с 0:3 перевернули результат на 4:3.

Для «Трактора» сезон сложился тоже очень непростым. Незапланированная отставка Бенуа Гру погрузила челябинский коллектив в тяжелейшее положение, с которым не справился ассистент главного тренера Рафаэль Рише. Именно при этом специалисте уральцы выдали худший отрезок в регулярном чемпионате, который отразился на итоговом количестве пропущенных шайб. 195 шайб за 67 игр – больше «Трактора» на «Востоке» пропустили лишь аутсайдеры «Барыс» и «Адмирал».

Предсказать очевидного фаворита в паре «Ак Барс» и «Трактор» объективно сложно. Как бы это банально ни звучало, победит та команда, которая совершит меньше ошибок. Не сыграет лучше, а именно допустит меньше ошибок. Оба клуба не могут похвастаться надежной вратарской бригадой, да и игра защитников что в «Тракторе», что в «Ак Барсе» по ходу нынешнего сезона не внушает оптимизма в болельщиков.

Челябинцы будут рассчитывать на своих главных звезд – Кравцова, Ливо, Григоренко, Глотова. В каком-то смысле такие же надежды на лидеров будут и у «Ак Барса». Чудеса результативности ожидаются от Хмелевского, Яшкина, Тодда, Семенова – проверенных кубковых бойцов.

Серия между «Ак Барсом» и «Трактором» скорее всего получится затяжной. Ожидается как минимум шесть, а то и семь матчей. И для Анвара Гатиятулина, и для Евгения Корешкова предстоящий плей-офф будет очень важен с точки зрения дальнейшего трудоустройства в КХЛ.

Есть ли какие-то шансы у «Нефтехимика» в серии с «Авангардом»?

Нижнекамская команда справедливо стала одним из главных открытий регулярного чемпионата. Дерзкий «Нефтехимик» Игоря Гришина сумел-таки прервать серию из неудачных прошлых сезонов. Напомним, последний раз «волки» играли в плей-офф в 2023 году. И вот, спустя два сезона, «Нефтехимик» снова отправляется в Кубковую весну. Причем, даже не с последнего восьмого места, а с седьмой строчки.

Но по большому счету преимущество над «Сибирью» в таблице регулярного чемпионата ничего не дает нижнекамцам. «Авангард» не менее серьезный соперник, чем тот же «Металлург». Омичи обладают четырьмя сбалансированными звеньями и самым сильным голкипером с российским паспортом – Никитой Серебряковым. Кроме того, в этом сезоне у «Авангарда» лучшее большинство в лиге среди всех команд КХЛ – 30,2%.

В прошлом сезоне Ги Буше почти удалось совершить чудо в четвертьфинальной серии с «Локомотивом», отыгравшись с 1-3 и переведя противостояние в овертайм седьмого матча. Однако хоккейный Бог в решающий момент серии был на стороне ярославцев.

В этом году «Авангард» с канадским рулевым не менее амбициозен, чем в прошлом году. Костяк омичей составляют не только мастеровитые иностранцы в лице Потуральски, Чеккони, Лажуа, но проверенная плеяда российских кубковых бойцов. Это и Константин Окулов, и Вячеслав Войнов, и, разумеется, Дамир Шарипзянов, который, к слову, на днях установил новый бомбардирский рекорд среди защитников КХЛ.

Трудно сказать, за счет чего нижнекамцы сумеют создать интригу в серии. У «Нефтехимика» есть неплохой вратарский тандем в лице Долганова и Озолина. Шикарный сезон проводят нападающие Андрей Белозеров, Евгений Митякин. Перезагрузили карьеру в Нижнекамске Дамир Жафяров, Максим Федотов. Тем не менее, ресурсов у «Нефтехимика» все равно мало, чтобы противостоять в плей-офф омской машине.

«Салават Юлаев» выхватил «сладкую булочку» в первом раунде?

Одной из самых интересных и интригующих пар в первом раунде плей-офф на «Востоке» будет противостояние «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева». Уфимцы, словно птица Феникс, восстали из пепла по ходу текущего сезона. Все мы помним, как начинала чемпионат команда Виктора Козлова. В каком бедственном финансовом положении был клуб. «Салават Юлаев» представлял из себя команду, предел мечтаний которой было попасть плей-офф.

Но Виктору Козлову не просто удалось решить первостепенную задачу, но и слепить из «Салавата Юлаева» боеспособную команду, способную сражаться на равных с грандами КХЛ.

Продажа Александра Хмелевского в «Ак Барс» за рекордные для казанцев 230 млн рублей позволила уфимцам раскошелиться на Шелдона Ремпала и Евгения Кузнецова, важнейшие приобретения в этом сезоне. Опытные хоккеисты своим мастерством, примером поспособствовали прогрессу огромного количества молодых игроков в составе «Салавата Юлаева». Речь в данном случае идет о нападающих Жаровском, Сучкове, Алалыкине.

Во многом, успех «Салавата Юлаева» был бы невозможен без подвигов вратаря Семена Вязового. В прошлом году голкипер лихо ворвался в плей-офф по ходу серии со «Спартаком» на место Александра Самонова и оказался одной из ключевых составляющих прохода клуба в полуфинал. За этот регулярный чемпионат Вязовой совершенно точно вышел на новый для себя уровень, став полноценным первым номером уфимской команды.

От «Автомобилиста» Николая Заварухина традиционно в плей-офф не ждут ничего выдающегося. Хотя состав у уральцев очень приличный. Приезд Даниэля Спронга из ЦСКА серьезно подсобил большинству екатеринбуржцев и вариативности в нападении. «Автомобилист» ударно проводит концовку регулярного чемпионата, имея в своем активе 10 побед в последних 13 матчах.

Основной голкипер команды Владимир Галкин – лучший в КХЛ по проценту отраженных бросков. Он у него составляет 94,5%.

Осложняет положение «Автомобилиста» лишь то, что непонятно, когда в состав команды вернется нападающий Рид Буше. Напомним, перед Матчем Звезд КХЛ форвард уехал к себе на родину по семейным обстоятельствам. Но с тех пор так и не вернулся. По разным данным Буше должен вернуться в Россию к третьему матчу серии первого раунда. Но пока этот только слова и никакой конкретной информации у «Автомобилиста» нет.

«Металлург» должен легко разобраться с «Сибирью» Люзенкова?

Пожалуй, самая понятная пара в первом раунде с точки зрения интриги. «Металлургу» пророчат легкий проход в четвертьфинал плей-офф. Команда Андрея Разина еще в январе обеспечила себя первым местом в Восточной конференции. «Лисы» прошли регулярный чемпионат почти без спадов, а такие яркие молодые игроки как Роман Канцеров уверенно прокладывают себе дорогу в НХЛ на следующий сезон.

«Металлург» – один из очевидных фаворитов на завоевание Кубка Гагарина в этом сезоне. Подвести уральцев может разве что только вратарская бригада. Ни Илья Набоков, ни Александр Смолин не показали выдающегося выступления в регулярном чемпионате. Но класс атаки и опыт обороны позволили не отразиться этому фактору на положении и результатах команды.

«Сибирь» пережила трех тренеров за этот регулярный чемпионат. После Вадима Епанчинцева и Вячеслава Буцаева руководство новосибирского клуба, наконец, угадало с именем наставника команды. Ярославу Люзенкову удалось за короткий срок выправить положение дел сибиряков.

В составе «Сибири» среди игроков есть интересные лица. Это и Михаил Абрамов, и Антон Косолапов, которые, перейдя из «Торпедо», выдали свои лучшие сезоны. Интересно, как покажут себя в плей-офф и вратари команды – Бердин и Красоткин.

На «Сибирь» будет минимальное давление в первом раунде. В прошлом году сибиряки смогли преподнести мини-сенсацию, доведя серию с «Салаватом Юлаевым» до семи матчей. На сколько игр в этом году подопечных Люзенкова хватит против «Металлурга»?