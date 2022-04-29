Булгарская айдентика: как сядет новый логотип 1100-летия на краснобус и модный свитшот

Четыре месяца ожидания

Накануне один из самых высокопоставленных выходцев из Татарстана на властном Олимпе России – вице-премьер России Марат Хуснуллин утвердил логотип, брендбук и памятную медаль 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Почему именно Хуснуллин, курирующий строительную отрасль? Потому что он возглавляет федеральный оргкомитет по предстоящим торжествам в Болгаре.

Отметим, что впервые символ предстоящего празднования был представлен еще в январе этого года на заседании Республиканского организационного комитета и стал предметом обсуждения и даже споров. Символ смотрелся необычно на фоне других логотипов, предлагаемых некоторыми мусульманскими организациями.

Заседание Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией провел Рустам Минниханов Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Перед разработчиками логотипа стояла задача графически показать, что Россия имеет богатую и древнюю историю развития ислама на своей территории и является важной частью большого мусульманского мира. Для этого мы изначально проводили конкурс, нам присылали работы, но нас не всё устроило, поэтому решили их доработать. Издательством “Хузур” было создано свыше 20 логотипов. В разработке участвовали члены республиканского оргкомитета по проведению, подготовке и празднованию 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией. С учетом их предложений и замечаний был создан логотип, который и выбрал вице-премьер России Марат Хуснуллин», – рассказал «Татар-информу» заместитель муфтия Татарстана по информационной политике Ришат Хамидуллин.

Арабицу на кириллицу

Что же из представляет собой новый символ? Логотип оказался сложным и состоит из пяти элементов. Первое – это силуэт Памятного знака, расположенного в Болгаре. Второе – это раскрытая книга, символизирующая Коран. Но 1100 лет назад, надо думать, что книги выглядели иначе. Третье – это излюбленный татарский орнамент, цветок тюльпана. Четвертое – цифры «1100». В основании всей конструкции – надпись «Булгар» на русском языке.

Судя по всему, правки Марата Шакирзяновича затронули именно последний элемент. В январском варианте, который заммуфтия представил Минниханову, надпись «Булгар» была выполнена не кириллическим алфавитом, а арабским. Таким образом, алфавит привели в соответствие с государственной письменностью России.

Как это выглядит в жизни

Пролистывая 70-страничную презентацию, можно увидеть много интересных вариантов использования булгарской айдентики – от визиток и настольных табличек до супербордов и краснобусов.



Вот, к примеру, как будет выглядеть комплект одежды волонтера:



Симпатичный свитшот

К нему поло

И бейсболка

Для девушек – платок

Если нужно сделать селфи для запрещенной соцсети, то предусмотрен вариант фотозоны

Отметить «Болгар джиены» можно чашкой кофею с фирменной символикой

Порадовать коллег и знакомых можно и открыточкой