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Происшествия 22 мая 2023 23:51

Бульдозер на ходу загорелся в поле в Альметьевском районе Татарстана

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В Альметьевском районе Татарстана на ходу загорелся бульдозер, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар произошел в поле у села Верхний Акташ сегодня днем.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате транспортное средство получило повреждения. Спецслужбы оперативно ликвидировали горение.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность систем и узлов механизмов бульдозера.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

#загорелось авто #альметьевский район
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