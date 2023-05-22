Бульдозер на ходу загорелся в поле в Альметьевском районе Татарстана

В Альметьевском районе Татарстана на ходу загорелся бульдозер, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Пожар произошел в поле у села Верхний Акташ сегодня днем.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В результате транспортное средство получило повреждения. Спецслужбы оперативно ликвидировали горение.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность систем и узлов механизмов бульдозера.