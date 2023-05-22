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Бульдозер на ходу загорелся в поле в Альметьевском районе Татарстана
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В Альметьевском районе Татарстана на ходу загорелся бульдозер, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Пожар произошел в поле у села Верхний Акташ сегодня днем.
В результате транспортное средство получило повреждения. Спецслужбы оперативно ликвидировали горение.
По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность систем и узлов механизмов бульдозера.
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