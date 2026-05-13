Курбан-байрам – 2026: условия жертвоприношения, требования к животным и правила совершения

Приближается самый ожидаемый мусульманский праздник – Ид аль-Адха (Курбан-байрам), в этом году он придется на 27 мая. Каких животных можно приносить в жертву? Можно ли совершать курбан за умерших родственников? На эти и другие вопросы ответил начальник отдела по вопросам шариата Духовного управления мусульман РТ Булат хазрат Мубараков.





Он напомнил, что приносить в жертву по случаю Курбан-байрама можно верблюдов, коров, быков и овец. При этом необходимо обращать внимание на возраст жертвенного животного. Согласно общему правилу, допускается жертвоприношение годовалой овцы, двухлетней коровы и пятилетнего верблюда.

«Нередко при определении возраста овец допускаются ошибки. Многие ошибочно полагают, что можно принести в жертву полугодовалую овцу. Если полугодовалая овца достигла размеров годовалой овцы, ее можно заколоть. Но определять размер животного могут только специалисты, работающие в этой области», – пояснил эксперт.

При этом он уточнил, что жертвоприношение овцы действительно независимо от того, стригли ее перед закланием или нет.

Затем он объяснил, является ли жертвоприношение обязательным для одинокой женщины, если ее имущество достигает уровня нисаба, но зарплата составляет всего 35–40 тыс. рублей.

«В этом случае мы не смотрим на заработную плату, это было бы заблуждением. Мы смотрим на имущество, которым владеет женщина или мужчина в дни Курбан-байрама, и если это имущество достигает суммы нисаба, то он или она должны совершить жертвоприношение независимо от размера заработной платы», – подчеркнул Булат хазрат.

Мубараков разъяснил, могут ли верующие мусульмане совершать жертвоприношения за мужей и сыновей, которые участвуют в специальной военной операции.

По его словам, если воюющий или просто пребывающий вдали от дома просит родителей совершить жертвоприношение, то те могут это сделать.

«Но прежде всего следует знать, что жертвоприношение в шариате считается индивидуальным обязательным действием. Если вы приносите жертву за кого-то другого, не принося жертву за себя и при этом имея имущество, соответствующее размеру нисаба, – это неправильно», – пояснил Мубараков.

Обладающий необходимым имуществом человек в первую очередь должен принести жертвоприношение от собственного имени. Жертвовать от имени других людей разрешено, но те должны знать об этом.

Соответственно, принести животное в жертву от имени умершего можно, но такое жертвоприношение является не обязательным, а добровольным. По словам представителя ДУМ Татарстана, «прежде всего человек должен принести жертву за себя». При этом если умерший собирался совершить жертвоприношение, но не успел, его наследники или родственники могут сделать это.

Отдельно Мубараков остановился на том, сколько раз во время своей жизни мусульманин должен приносить жертвы. Если у верующего есть сумма, эквивалентная стоимости 595 граммов серебра, он должен совершать жертвоприношение каждый год.

«Речь идет не о 100 тыс. рублей, 100 тыс. рублей – это лишь условное число, оно может измениться в следующем году, здесь речь идет о стоимости серебра. Если у человека есть сумма, соответствующая нисабу, в Курбан-байрам, он должен совершить жертвоприношение. Вопрос о том, сколько раз за жизнь нужно приносить жертвы, некорректен. Мы подсчитываем наше богатство в Курбан-байрам, и если оно соответствует размеру нисаба, то жертвоприношение обязательно», – объяснил священнослужитель.

Булат хазрат также добавил, что жертвоприношение представляет собой «индивидуальный акт поклонения» и, соответственно, является обязательным и для мужчины, и для женщины, состоящих в браке. Прежде вся собственность была в руках мужчин, и для их жен жертвоприношение не было обязательным. Но теперь женщины финансово независимы, и эта независимость влечет за собой не только права, но и обязанности.

«Действия, которые обязательны для мужчин, обязательны и для женщин, потому что здесь женщины ничем не отличаются от мужчин, здесь они равны», – повторил он.

Он также опроверг поверье, что приносящий жертву обязательно должен держать животное во время заклания. Он предположил, что раньше таким образом подтверждалась принадлежность жертвенного животного.

Личное присутствие в месте жертвоприношения также не обязательно. Но приносящий жертву от имени мусульманина должен сам быть мусульманином и заколоть животное в соответствии со всеми правилами. «Если все условия соблюдены, жертвоприношение считается действительным», – сказал Булат хазрат.

Приобретенное в кредит животное допустимо приносить в жертву, но такое жертвоприношение не является обязательным для жертвователя. Вместе с тем мусульманин может принести жертву, даже если стоимость его имущества меньше, чем установленная сумма нисаба. Деньги за приобретенное в кредит животное должны быть выплачены в течение определенного срока, оговоренного с продавцом.