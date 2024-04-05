Булат Марданов: Наша цель - не оплатить людям проезд, а рассказать о красоте религии

фото: "Татар-Информ"

5 апреля в Казани один из автобусов по маршруту №30 перевозит пассажиров бесплатно. Акция организована в рамках марафона «Рамадан - месяц добрых дел», который проводит благотворительный фонд «Закят» Духовного управления мусульман Татарстана. В этот день все расходы по перевозке пассажиров фонд берет на себя.

«Наша истинная цель - не оплата проезда пассажиров автобуса, потому что в течение дня транспортом пользуются люди разного достатка. Наша цель - призывать людей к благотворительности, донести до людей важность таких качеств, как доброта, милосердие, отзывчивость, и рассказать о красоте нашей религии. Последняя пятница месяца Рамадан - лучшая возможность для проведения этого мероприятия», – пояснил корреспонденту «Татар-информа» генеральный директор благотворительного фонда «Закят» Булат Марданов.

По словам собеседника, маршрут №30 был выбран потому, что он один из самых длинных в городе и охватывает сразу четыре района.

За последний год подобная акция проводится в третий раз. Впервые бесплатный автобус запустили в прошлом году в честь месяца Рамадан, затем - осенью в честь дня благотворительности.

Узнать автобус можно по табличке на лобовом стекле «Социальный маршрут БФ «Закят». Салон автобуса украшен шарами и плакатами с приветствием «Рамазан ае мөбәрәк булсын».

Социальный автобус работает с 6:00-18:00, в течение дня обслужит около 1 тыс. пассажиров.

В ходе поездки пассажиры могут ознакомиться с основными постулатами религии ислам, священного месяца Рамадан, узнать о важности добрых поступков, а также об объявленном в Татарстане благотворительном марафоне «Рамадан - месяц добрых дел».

Камиля Билалова