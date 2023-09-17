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Булат Гильванов: «Наша элита покупает картины где-нибудь в Монако»
«Я разочарован в той идее, что культуру можно продвигать в контакте с национальной элитой. Чтобы этот тренд изменился, должны произойти какие-то тектонические изменения», – считает художник Булат Гильванов. О дефиците татарского визуала в Казани, феминизме, татарской имперской концепции и многом другом он рассказал в интервью «Татар-информу».
«Даже Намдаков достаточно поверхностно раскрыл тему»
– Булат, мы хотели бы поговорить с вами о татарской культуре глазами представителя городской татарской интеллигенции. Поэтому давайте начнем с конкретных городских сюжетов. У многих казанцев и туристов есть такое мнение, что Казани недостает татарского визуала. Вы согласны? И как это можно поправить с учетом, может быть, советского опыта, когда были популярны разные росписи, панно из смальты на национальные темы?
– Согласен, такого визуала в Казани недостаточно. Хотелось бы, чтобы было ощущение, что это именно столица Татарстана. Мы же и сами это заявляем, хотим как можно шире транслировать свою национальную культуру и в пространстве, и во времени, то есть в будущее.
В облике казанского Кремля эту задачу решить удалось, в остальном же мы видим стандартный для многих городов стиль современной архитектуры. Я даже не знаю, как его назвать… постиндустриальный, наверное.
Это, конечно, бывает красиво и эффектно, мне самому нравится это конструктивное начало – стекло, графичные линии. На фасадах спортивных сооружений, торговых комплексов часто присутствует какое-то интересное декоративное решение.
– Имеете в виду этот буквализм, когда, допустим, из фасада Центра тенниса торчит теннисная ракетка?
– Да, в том числе это. То есть такие штуки есть, но я не припомню, чтобы в них присутствовал национальный момент. Видимо, нет понимания, что архитектурное решение фасадов и силуэтов можно раскрыть с национальным уклоном. Ну и задачи такой перед архитекторами, скорее всего, не ставится. Я не знаю, кто все это делает, наверняка московские, а до последнего времени и европейские архитекторы. Может, и поэтому национального в этих проектах мало.
– Как и, скажем, в проектах того же Даши Намдакова. «Нацмена», но тоже не татарина.
– С ним та же история. Даши Намдаков – совершенно замечательный художник, мне он очень нравится, но видно, что в тему он не погружался. То есть он делает то, что делает, и всё.
– Это вы про «Чашу» и скульптуры вокруг нее?
– И про скульптуру «Каракуз», установленную в Альметьевске. Там как раз тема девушки-воительницы, которую я продвигал всю жизнь. Этот образ в итоге занял прочное место в национальном сознании.
Действительно, есть в легендах такой персонаж – Каракуз, это сподвижница Алтынчеч. Скульптура тоже красивая, но опять же видно, что там не было изучения булгарского костюма – военного, национального. Тем не менее я все равно за, она, повторюсь, красивая, и тема правильная. Однако, как видим, даже Намдаков достаточно поверхностно раскрыл тему.
С «Чашей» то же самое. Те же драконы и барсы берут начало из древнетюркского звериного стиля, но даже сам этот стиль здесь, на Волге, отличался от, например, сибирского.
– Был менее агрессивным?
– Да. Вспомните историю с «Хранительницей» Намдакова. Почему так получилось? Сама по себе скульптура просто шикарная, но было указание ее увеличить. Автор ее увеличил, и она стала жутковатой. Все-таки размер имеет значение. Художественный образ в монументальном виде и в виде маленькой статуэтки воспринимается по-разному.
«Не вижу разрыва между волжскими булгарами и современными татарами»
– Вы упомянули воительниц, и действительно, обращение к женскому образу почему-то именно в виде валькирии как будто стало общим местом в татарском изобразительном искусстве. С чем это связано?
– Я сам часто об этом думаю. Нужно ли это продвигать, не является ли это чем-то…
– Искусственным?
– Не искусственным даже, а вредным. Просто сейчас феминизм, который все мы в свое время приветствовали, обретает крайние формы, и это может вылиться во что-то нехорошее.
– То есть вы бы не хотели коннотаций с феминизмом?
– Нет, не хотел бы. Конечно, невозможно быть против движения за равноправие и социального равенства полов. Но есть же физические отличия, есть традиции, и они неспроста возникли. Они имеют смысл просто для выживания человеческого рода.
– Поэтому ваши воительницы – они какие? Женственные?
– Ну да. Мне некоторые даже ставят это в упрек – не может, мол, девушка держать такое оружие, оно для нее неподъемное. А у меня как раз и была такая задача. По крайней мере, я увидел эти легенды через некий контраст, диссонанс: вот теплые хрупкие девушки, которым совершенно несвойственно воевать, и вот они вынуждены взять в руки холодное оружие и встать на защиту Родины. Образ жертвенности усиливается, и подвиг становится вдвойне особенным. То есть здесь дополнительная трагедия, дополнительный конфликт.
– Перейдем к вашей очевидной симпатии к булгарской теме. Я заметил, что интерес к ней, как и склонность отождествлять себя с булгарами, распространен именно среди творческой интеллигенции. Но у историков другое мнение. Что вы условно отвечаете историку, который говорит вам: татары – наследники не столько Волжской Булгарии, сколько других исторических периодов?
– Я изучал этот вопрос и не вижу разрыва между волжскими булгарами и современными татарами. Мы говорим на том же языке, живем на той же земле, отмечаем те же праздники. Нардуган, Карга боткасы, Каз өмәсе и Сабантуй – это всё доисламские булгарские праздники, там нет никакого монгольского компонента.
В поэме Кул Гали «Сказание о Юсуфе» тот же язык, некоторые ее части в оригинале даже более естественны и понятны, чем современный литературный перевод. А Кул Гали писал еще до монгольского завоевания и на своем родном языке.
– А вы уверены, что это прямо булгарский язык?
– Конечно. Не думаю, что переписчики что-то присочинили на другом языке. В некоторых рукописях указано, что есть две редакции поэмы – 1212 и 1233 годов. Может быть, в 1233 году Кул Гали ее дополнял и перерабатывал. Во всяком случае, он был очевидцем шести походов монголов на Волжскую Булгарию до 1236 года, когда она пала.
У меня, кстати, есть такая иллюстрация в одной из книг. Вот (показывает): автор пишет, что сие сочинил немощный раб Божий Гали в таком-то году, в каждую строку вложил по 22 слога. Вот булгарский город, вот Идель, вот монгольские воины, которые уже стучат в ворота. Есть предположение, что Кул Гали погиб во время монгольского погрома в Биляре.
То есть наш язык не менялся. Как и наше самосознание, уклад жизни, основные занятия. Известный историк и археолог Альфред Халиков в частных разговорах был однозначно за булгарскую версию.
«У русских сильна ассоциация Орды со злом, экзистенциальной угрозой»
– Но эти выводы он озвучивал в тот период, который можно назвать татарским историческим романтизмом и который давно закончился.
– Да, но ведь это не только Халиков. Даже в начале XX века, когда наш народ еще самоопределялся, булгаризм рассматривался как основная версия.
Кроме того, в булгаризме нет такого потенциала конфронтации, как в татаризме. Булгары живут вместе с русскими со времен Киевской Руси, это государство вместе строили и защищали славянские и тюркские народы. Берендеи, ковуи, торки – это все булгарские субэтносы. Хан Кубрат основывал древнерусские города, в том числе, по некоторым источникам, и Киев. И тем более Полтаву, где была его ставка. То есть мы с русскими сосуществуем на протяжении всей их истории. При этом у русских сильна ассоциация Орды со злом, экзистенциальной угрозой.
Так что татарская имперская концепция в конечном счете разрушительна. Нам ведь с русскими и дальше жить вместе.
Идеологи татаризма преподносят булгаризм как идею, которая нацелена на растаскивание татарского народа, на его разделение, но на самом деле она, если разобраться, несет в себе собирательное начало. Думаю, и сохранившиеся поволжские народы хорошо восприняли бы булгарскую идею совместного существования. Потому что, видимо, было что-то такое в булгарской традиции и в булгарском государстве, что позволило этим народам выжить и дожить до сегодняшнего дня.
– Вы думаете, татары еще вернутся к булгарскому проекту?
– Я на это надеюсь. Мне кажется, нашему народу еще предстоит сделать выбор в будущем.
– А по ощущениям, количество сторонников вашей концепции со временем увеличилось или уменьшилось?
– Мне кажется, их становится меньше. По крайней мере, в 1990-е булгарское движение было гораздо мощнее.
– Тогда все движения были мощнее.
– Ну да. Если бы тогда был объявлен референдум о переименовании и прошла какая-то дискуссия в СМИ, благодаря которой рядовые граждане просто задумались бы – обычно они все-таки живут своей жизнью, я не исключаю, что они проголосовали бы за переименование ТАССР в Булгарскую республику.
– Когда вас называют татарским художником, это не вызывает внутреннего протеста?
– Нет, я спокойно к этому отношусь, может, даже иронично. Не веду такой конфронтационной линии, как некоторые люди в булгарском движении, которые жестко отделяют себя от татар и конфликтуют.
«Покупают картину в Монако за бешеные деньги, чтобы похвастаться в своей тусовке»
– Несколько лет назад вы говорили, что арт-рынок в Татарстане неразвит. Что-то изменилось за это время?
– Есть положительные моменты, но в целом тенденция сохраняется. Какого-то стабильного сообщества, в котором, скажем, работают коллекционеры, знающие художников, нет. Все происходит достаточно случайно. Картины обычно покупают или по случаю – как подарок, или спонтанно, просто потому что вещь понравилась. Нет такого, чтобы покупатель изучал, какие у нас есть художники и что стоит покупать, а что нет. Хотя найти информацию сейчас несложно, все есть в интернете. Необязательно общаться напрямую с художниками, экспертами или читать справочники. Тем не менее этого не происходит.
– Может быть, татарстанская элита интересуется нашим искусством, разбирается в нем?
– В подавляющем большинстве, наверное, нет. У меня вообще глубокое разочарование по этому поводу. Может быть, поэтому я и отстранился от выставок и проектов, от всей этой движухи.
– В чем именно разочарование?
– В той идее, что культуру можно продвигать в контакте с национальной элитой. Если что-то и делается с ее стороны, то это происходит в результате… Грубо говоря, съездил он куда-нибудь в Монако, увидел там что-то, ему понравилось, и он хочет у себя такое же. «Сделай мне такое же». Или прямо оттуда везет, чтобы в своей тусовке похвастаться: вот, взял картину в Монако, бешеные деньги заплатил.
Как изменить этот тренд, я не знаю. Видимо, должны произойти какие-то тектонические изменения, что-то должно сдвинуться в головах, в общественных отношениях. Потому что творческий потенциал и мощное наследие у нас имеются, а понимания элит, что с этим делать и есть ли в этом польза, нет.
– Может, просто должно смениться поколение? Их дети уже другие, это же история про 300-летний газон.
– Я не уверен, кстати, что если их дети учились условно в Англии, то они приедут с чем-то другим в голове. Ну, может быть, в каких-то редких случаях. Вряд ли это решение проблемы.
Я не знаю, какое здесь решение проблемы. У них должно быть понимание, что они черпают свои богатство и власть из национального источника и что он – гарантия сохранения всего этого. Но такого понимания пока нет. Поэтому я просто упираюсь и делаю что должен, и будь что будет (смеется). Пусть это и невыгодно.
– Бизнесмены или чиновники вообще покупали когда-нибудь ваши картины?
– Чиновники нет, а бизнесмены, хотя и очень редко, покупали. Татарские – вообще редкий случай. Хотя, по идее, к картинам наших художников можно подойти чисто утилитарно, украсив ими помещения и офисы. Это и для бизнеса хорошо, на будущее, и художники смогут выживать и делать что-то еще. Возникнет насыщенное поле национальной культуры, она станет плотнее, качественнее.
На самом-то верху это понимание, наверное, есть. У Минтимера Шариповича заметно если не преклонение, то, по крайней мере, уважение к искусству. Видимо, он как-то видит и чувствует эту красоту, понимает ее ценность. Того же Намдакова он ведь воспринял. Это либо врожденное понимание, либо оно идет из того, что в советское время искусство преподносилось как реально ценная и возвышенная вещь.
«Не считаю, что татарская культура герметичная»
– Перейдем к татарской культуре в целом. Есть такое мнение, что она довольно герметичная.
– В смысле зацикленная на себе?
– Да. И что она не имеет связей с мировым культурным контекстом. Про живопись это можно сказать?
– Нет. И вообще я не считаю, что татарская культура герметичная. У нас было очень мощное джадидистское движение, которое как бы выпустило нашу культуру в мир. Многие даже критикуют его за это, потому что такой шаг, по их мнению, подтолкнул татар к ассимиляции.
Нет, наша культура, в том числе изобразительное искусство, достаточно быстро реагирует на мировой контекст.
– То есть в татарской живописи есть современное искусство? Скажем, акционизм там есть?
– Насчет акционизма не скажу, но современное искусство есть. Есть, например, татарский этнофутуризм. Его изучением, как и изучением татарского авангарда, занималась Юлдуз Галимзяновна Нигматуллина. Она издала книгу «Запоздалый модернизм в татарской литературе и изобразительном искусстве». Там как раз объясняется это явление, рассматриваются современные татарские художники именно в контексте мирового искусства.
– Что характерно, модернизм все-таки запоздалый. А о каких художниках речь?
– О современных нам, о моих знакомых. В основном там про группу «Тамга», которая занималась как раз разработкой национального языка. В ней состояли Мадьяр Хазиев, Хамза Шарипов, Рият Мухаметдинов, я. Костяк челнинский, хотя были и уфимские художники. Последнее время мы не выставляемся, но в свое время активно и выставлялись, и участвовали в разных проектах. Все эти художники сейчас живы-здоровы, работают вне группы, самостоятельно.
В целом в свое время у нас было достаточно мощное движение. А хорошие, самобытные художники есть и сейчас, в том числе в Казани. Яркий представитель – Ильгизар Хасанов. Прекрасный современный художник, модернист с национальной основой.
– Вы ведь дружны с Альфридом Шаймардановым?
– Да, в свое время и работали в одной мастерской, и жили вместе.
– А правда, что художники не считают его художником?
– Это он сам так говорит (смеется). А так он художник, конечно. Когда рассматривали его кандидатуру в Союз художников, проголосовали за, хотя были и те, кто говорил о его «самодеятельности». Ну он и правда самородок.
– Есть мнение, что Баки Урманче был очень силен как скульптор, но как живописец он переоценен. Что вы об этом думаете?
– Да нет, он действительно шикарный, очень разносторонний художник. Признается и как классик реалистической школы, и как создатель самобытного национального языка. И живопись у него прекраснейшая. Именно живопись как таковая, то есть взаимодействие теплого и холодного цветов.
Это взаимодействие – как музыка, добиться его в живописи очень непросто. Вот собственно музыка попадает напрямую в сердце, человек сразу понимает ее и воспринимает, а с живописью не так. Чтобы добиться музыки, художнику нужно развивать этот навык.
«В молодости думал: у меня же в картине все точно передано, почему нет музыкальности и красоты?»
– Вам он как давался?
– Очень тяжело. Окончательно я эту музыку понял довольно поздно. Еще в училище почувствовал, что у меня есть непонимание живописи. Я цвет воспринимал только как некую характеристику предмета, как то, что нужно передать точно и реалистично. А понимание того, что это такая же «длина волны», которая бьет прямо в сердце, пришло гораздо позже, с практикой.
Некоторым людям, особенно женщинам, это дается сразу. У нас в училище были девчонки, которые чувствовали живопись. Я видел, что у них получается как-то по-другому. Вроде и кривенько, но красиво. И думал: у меня же в картине все точно передано, почему нет музыкальности и красоты?
– К вопросу о девушках-художницах. Моя дочь в этом году поступила в художественное училище, и мне, как отцу, хотелось бы понять, куда молодой художник может сегодня пойти работать, чтобы нормально себя чувствовать. Я вам буду предлагать варианты, а вы станете их оценивать. Хорошо? Первый, самый очевидный: писать картины и продавать их самостоятельно на интернет-аукционах.
– Да, вариант.
– Второй: предлагать свои услуги в кино в качестве художника-постановщика.
– В принципе, кино сейчас в Татарстане снимается. Мне самому недавно звонили из «Татаркино», предлагали участвовать этой осенью в их проекте. Но я извинился и отказался – не успевал по времени. А так я участвовал в нескольких кинопроектах, было интересно.
Получается, это тоже вариант. Единственное, у нас снимается не так много фильмов. И это все-таки специфическая вещь. Но можно поехать в Москву и включиться в работу, например, в качестве декоратора, узнать всю эту кухню и уже потом претендовать на роль художника-постановщика.
– Или начинать художником по костюмам.
– Да, вполне. Тем более что в Казани много театров.
– Еще один вариант: рисовать мангу. Можно это как-то монетизировать?
– Думаю, да. Издавать в виде книжек или монетизировать с помощью интернета. Наверное, это возможно.
– И последний вариант – расписывать городские объекты, в том числе частные.
– Конечно.
– Вас послушать, получается прямо шоколадная история. То есть у молодого художника все нормально с перспективами, так?
– Да. Есть и другие варианты. Можно заниматься анимацией. Может быть, будет появляться что-то связанное с интернетом. Правда, возникает вопрос с искусственным интеллектом, те, кто им занимается, могут забрать оформительские заказы. Но, думаю, только чисто утилитарные. Никакой искусственный интеллект не может проиллюстрировать книгу так же вдумчиво, художественно и красиво, как человек. Для этого нужно прожить свою человеческую жизнь, использовать человеческий опыт, свое чувствование той культуры, к которой принадлежит писатель.
Мне мой родственник-айтишник недавно рассказывал про искусственный интеллект и заявил, что скоро я останусь без работы. Я сначала испугался, а потом подумал и понял, что это ему стоит призадуматься. Потому что писать программы и приложения искусственному интеллекту гораздо проще.
Родился в 1972 году в Елабуге. Окончил художественное отделение Набережночелниского училища искусств, графический факультет Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина. Лауреат Государственной премии РТ им. М.Джалиля.
В 1999–2001 гг. – преподаватель кафедры ИЗО Набережночелнинского государственного педагогического института, в 2001–2005 гг. – художник-стажер творческой мастерской Российской академии художеств в Казани. В 2011–2014 гг. – преподаватель казанского филиала Московского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. В.И.Сурикова, в 2012–2018 гг. – референт творческой мастерской живописи Российской академии художеств в Казани. С 2018 года – свободный художник.
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