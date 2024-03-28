Булат Гатауллин: Работать с Тимуром Куловым в «Приключениях Рустема» было интересно

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Артист театра Кариева Булат Гатауллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной предстоящим премьерам и гастролям театра, рассказал о работе с режиссером Тимуром Кулиевым над спектаклем «Приключения Рустема».

«Для меня эта постановка стала одним из сложных спектаклей. За роль я взялся с большим желанием. Хочу сказать, что работать с Тимуром Куловым было очень интересно. У него свой взгляд на мир, театр, свои приемы. На сцене — только два артиста, две пары глаз и зритель», — поделился актер.

Он также рассказал, как они с режиссером пришли к идее спектакля, воплощенного на сцене. «Тимур Кулов пришел с другой инсценировкой. Изначально думали привлечь больше актеров. Но мы обнаружили письма Аделя Кутуя его семье, сыну Рустему. И тогда поняли, о чем будет спектакль. Это был диалог Аделя Кутуя и Рустема Кутуя через века. Писатель посвятил эту повесть сыну Рустему, а спустя годы Рустем Кутуй перевел ее на русский язык», — пояснил Булат Гатауллин.

Спектакль «Приключения Рустема» (инсценировка А. Ахмадиева и Т. Кулова) в апреле участвует в двух престижных всероссийских фестивалях. Шестого апреля его покажут в Ярославле в рамках Всероссийского театрального фестиваля «Розовфест» имени Виктора Розова, а 22 апреля — в Санкт-Петербурге в рамках Национальной театральной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». «Приключения Рустема» станут одним из двух спектаклей на национальных языках народов России наряду с бурятской постановкой.

Кроме того, 29 марта в театре Кариева «Приключения Рустема» будут смотреть эксперты национальной театральной премии «Золотая маска», в которой постановка представлена в пяти номинациях.

«Для нас важно, что на „Золотую маску” представлен спектакль татарского театра, который идет на татарском языке и который основан на произведении татарской классики. Куда бы мы ни ездили, везде мы — единственный ТЮЗ, работающий на татарском языке. Когда играешь наши национальные произведения, внимание возрастает в два, три раза. Потом задают очень много вопросов. Для нас большая гордость вывести национальное искусство, историю, нашу классику в масштабы России и мира», — поделилась директор театра Кариева Луиза Шарова.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.