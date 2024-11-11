Булат Гатауллин на грантовые деньги выпустит страшную сказку

Фото: Рамиль Гали, © «Татар-информ»

Артист театра Кариева и молодой режиссер Булат Гатауллин выпустит в Кариевском театре страшную сказку. Спектакль создается на грант мэрии Казани. Размер гранта составляет 500 тысяч рублей.

«Летом я на конкурсе «Үз телем» выиграл грант за проект спектакля. Этот спектакль я мог предложить и другим театральным площадкам, но мне близок мой театр - решил выпустить в Кариевском. Спектакль по татарской народной сказке «Шайтан һәм аның кызы» («Дьявол и его дочь») будет называться «Шайтан. Егет. Кыз» («Дьявол. Он. Она»), - рассказал режиссер на пресс-конференции, посвященной творческим планам театра.

Режиссер также ответил на вопрос корреспондента «Татар-информа» о бюджете спектакля.

«Я человек не пронырливый - будем делать на деньги гранта, насколько их хватит. Ильнур Зуфарович сказал, что при возникновении финансовых проблем вопрос решим. Я надеюсь на некоторую помощь и от театра тоже», - сказал он.

Директор театра Ильнур Гайниев подтвердил его слова.

«Хоть и не пронырливый режиссер, просить умеют, это хорошо», - сказал Гайниев.

Булат Гатауллин не скрывает, что это будет страшная сказка - спектакль в жанре хоррор, как и первая его работа по мотивам татарской народной сказки «Гульчачак».

«Детей привлечь в театр не так просто. Мистика им интересна. Взрослые могут пожаловаться на то, что театр ставит такие вещи. Но дети такое смотрят», – пояснил режиссер.

Он отметил, что после спектакля «Гульчачак» общался с детьми, которые подтвердили, что им нравятся страшные истории и они придут на новый спектакль.

Рузиля Мухаметова