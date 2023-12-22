Булат Ахмадиев назначен замруководителя Волжско-Камского Росприроднадзора

Заместителем руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора назначен Булат Ахмадиев. Соответствующий приказ подписан руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, рассказали в пресс-службе управления.

«Ранее Булат Ахмадиев занимал должность и.о. заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, а также начальника отдела государственного контроля по Республике Татарстан. Утверждение на должность заместителя руководителя прошло в согласовании с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», – отметили в пресс-службе.

Булат Ахмадиев окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет, с 2021 года работал ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела государственного экологического надзора Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он сменил Лилию Гайнутдинову, которая вышла на пенсию. Сегодня, в день утверждения на должность, Булат Ахмадиев отмечает свое 30-летие.

Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора осуществляет деятельность на территории Татарстана, Марий Эл и Чувашской Республики.