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Булат Ахмадиев назначен замруководителя Волжско-Камского Росприроднадзора
Заместителем руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора назначен Булат Ахмадиев. Соответствующий приказ подписан руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, рассказали в пресс-службе управления.
«Ранее Булат Ахмадиев занимал должность и.о. заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, а также начальника отдела государственного контроля по Республике Татарстан. Утверждение на должность заместителя руководителя прошло в согласовании с полномочным представителем Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе», – отметили в пресс-службе.
Булат Ахмадиев окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет, с 2021 года работал ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела государственного экологического надзора Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Он сменил Лилию Гайнутдинову, которая вышла на пенсию. Сегодня, в день утверждения на должность, Булат Ахмадиев отмечает свое 30-летие.
Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора осуществляет деятельность на территории Татарстана, Марий Эл и Чувашской Республики.
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