Булат Алеев: «После старта работы «Батыра» кандидатов стало в два раза больше»

После того, как начал работать центр «Батыр», количество людей, подписывающих контракт, увеличилось в два раза, из-за удобства оформления документов. Об этом сегодня во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» сообщил руководитель аппарата исполнительного комитета Казани Булат Алеев.

«В Казани любой желающий может прийти в республиканский военкомат или в любой военный комиссариат, или в центр "Батыр", где в формате одного окна, без очередей может получить помощь с оформлением документов для поступления на контрактную службу», – рассказал он.

Алеев отметил – цель была в том, чтобы обеспечить максимальный комфорт для кандидатов.

«Мы проанализировали процесс и поняли, что процедуры слишком долгие. Прохождение нескольких врачей, сдачу нескольких анализов нужно ускорить. Раньше бойцы проходили эти процедуры от недели до месяца. Нам пришла идея продублировать схему работы МФЦ, но для подписания контракта. Так и появился удобный для всех центр "Батыр"», – сказал он.

По его словам, руководитель центра – экс-сотрудник МВД, который до этого был военнослужащим, рекрутер – бывший участник СВО.

«Случайных людей у нас нет. Тимур Сафин – рекрутер, помогает и рассказывает о своем опыте. Общается с кандидатами и обо всем им рассказывает. Для оформления из документов в "Батыре" нужен только паспорт. Вам помогут восстановить утерянные документы, если такие есть. В 16-й городской больнице у нас устроен зеленый коридор. Сотрудники больницы помогают полностью сдать все анализы за час. До больницы мы тоже доставляем от центра "Батыр". Чаще всего у нас уходит на полное оформление человека один день, максимум два дня», – сказал он.

Алеев отметил, что после того, как начал работать центр «Батыр», количество подписывающих контракт увеличилось в два раза.

«Мы развиваемся и улучшаем эффективность. Все для наших героев», – сказал он.

По словам, Алеева, когда в прошлом году была объявлена частичная мобилизация, Казань была одним из первых городов с штабом помощи семьям военнослужащих, опередив Москву и Питер.

«Мы сделали бесплатное питание, бесплатный проезд и посещение культурных мероприятий. По карте Батыр совершено более 40 тысяч посещений мероприятий и более 300 тысяч поездок в транспорте за год», – сказал он.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон будет длиться целый день с 10.00 до 22.00 часов.

Все желающие смогут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Отметим, что для удобства в республике действуют пункты отбора на службу по контракту, работает колл-центр 117, где готовы ответить на все интересующие вопросы и оказать содействие.