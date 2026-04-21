Букмекеры не верят в «Ак Барс»: Гатиятулин действительно андердог в борьбе за Кубок?

Уже на этой неделе стартуют полуфиналы плей-офф Кубка Гагарина. В пятницу «Локомотив» примет на своем льду «Авангард», а в субботу «Металлург» сыграет дома с «Ак Барсом». Букмекеры в гонке за Кубок отдают предпочтение «Металлургу». Правы ли они в этом прогнозе и что по остальным командам – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Действительно ли «Металлург» – главный фаворит плей-офф Кубка Гагарина в 2026 году?

«Металлург», по мнению большинства букмекеров, идет неоспоримым фаворитом в борьбе за Кубок Гагарина в 2026 году. Чем можно объяснить такое преимущество уральцев над конкурентами? Тут и послевкусие регулярного чемпионата, где «Магнитка» еще в феврале обеспечила себе первое место в общей таблице КХЛ, ну и два первых раунда наложили свой отпечаток. За восемь прошедших матчей команда Андрея Разина уступила лишь дважды: один раз «Сибири» и один раз «Торпедо». Причем оба поражения случились в овертаймах.

«Магнитка» прошла на классе как сибиряков, так и нижегородцев. Правда, небольшие проблемы у уральцев что в одной, что в другой серии возникали. «Металлург» хоть и быстрая, техничная команда, однако уязвимая.

И связано это в первую очередь с игрой коллектива Андрея Разина в обороне. В серии с «Торпедо», к примеру, непростительный привоз в четвертом матче допустил защитник 2006 года Александр Сиряцкий. Его ошибка позволила нижегородцам сначала сравнять счет, а потом и вырвать победу в овертайме. Пятая игра вообще могла перевезти серию вновь в Нижний Новгород. «Металлург» чуть было не упустил победу с 1:3, дав «Торпедо» сравнять счет в основное время.

По окончании победного овертайма в заключительной игре второго раунда Андрей Разин на пресс-конференции был совершенно безрадостен. И это понятно, ведь с «Ак Барсом» подобного рода подарки могут дорого обойтись «Металлургу».

Да, у «Магнитки» замечательная линия атаки с большими мастерюгами в лице Ткачева, Канцерова, Толчинского, Михайлиса, Исхакова и Вовченко. Тем не менее ненадежной игрой в обороне уральцев может воспользоваться в свою пользу «Ак Барс». На стороне казанцев и габариты игроков. В силовой хоккей против «Ак Барса» «Металлургу» будет играть объективно сложно.

В «Ак Барс» букмекеры верят меньше всего. Хотя к третьему раунду казанцы набрали мощный ход!

Даже немного удивительно видеть столь высокий коэффициент на победу «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. 5,5 – таков вердикт от букмекеров. И надо сказать, что подобная оценка весьма сомнительна, учитывая, какой ход набрала казанская команда по истечении двух раундов.

Если про «Трактор» еще можно было говорить как про слабую команду, которую «Ак Барс» должен был с легкостью проходить на фоне всех ее проблем, то в отношении минского «Динамо» такие заявления кажутся необъективными.

Да, сейчас провал минчан эксперты объясняют тем, что причина всех бед Квартальнова и его подопечных – дела кабинетные, околохоккейные. С другой стороны, тогда, выходит, московское «Динамо» оказалось настолько слабым, что даже разногласия главного тренера минчан с руководством не помешали команде разгромить соперника в серии со счетом 4:0.

«Ак Барс» показал блестящую дисциплину, организованность в серии с «Динамо». Тактически Анвар Гатиятулин переиграл Дмитрия Квартальнова, оставив его не у дел. Хоккеисты «Ак Барса» не велись на провокации, играли от себя и с позиции силы.

Отдельно надо отметить и результативность лидеров казанской команды. В актуальной таблице бомбардиров плей-офф из первых шести представителей четыре – от «Ак Барса». Десять очков у Лямкина с Миллером, по восемь у Галимова и Барабанова.

Если казанское нападение не сбавит прежний темп результативности в серии с «Металлургом» и прагматично, отчасти грубо сыграет в обороне против уральцев, Анвар Гатиятулин может запросто рассчитывать на первый финал в тренерской карьере.

«Локомотив» – второй после «Магнитки» претендент на Кубок (кф. 3). «Авангард» расположился на третьем месте (кф. 4,9)

Сегодня на сайте «ТИ-Спорта» будет опубликован отдельный материал, анонсирующий исключительно пару «Локомотив» – «Авангард», поэтому в данном материале об этом дуэте много говорить не будем.

Омичи, как и остальные полуфиналисты, без особых проблем прошли армейцев Игоря Никитина (4:1), хотя именно в этой паре многие поклонники КХЛ ожидали душещипательной интриги.

Впрочем, на деле все оказалось куда прозаичней в пользу «ястребов». «Авангард» отдал ЦСКА лишь один матч в Москве. Четыре сбалансированных звена и надежный вратарь в лице Никиты Серебрякова справедливо делают Омск одним из претендентов на титул. На второй сезон Ги Буше, кажется, все-таки удалось соорудить чемпионскую команду.

Правда, на пути к заветному кубку «Авангарду» придется снова проходить «Локомотив». Напомним, в двух предыдущих розыгрышах плей-офф омичи вылетали именно от «железнодорожников».

«Локомотив» с Бобом Хартли желает повторить путь «Ак Барса» с ЦСКА, взяв второй кряду Кубок Гагарина. «Локомотив», сохранив костяк ключевых игроков по завершении прошлого чемпионского сезона, сделал правильный выбор. Опытный 39-летний Александр Радулов продолжает купаться в лучах второй, а то и третьей молодости.

Сплава агрессии, мастерства и энергии «Локо» может хватить ярославцам, чтобы вновь огорчить «Авангард». Однако и в стане омичей есть свои герои, способные вести команду за собой. Тот же Константин Окулов сейчас возглавляет таблицу бомбардиров плей-офф КХЛ с 14 очками после 10 матчей.