Букмекеры бьют рекорды прибыли: за чей счет «праздник» и как пройти мимо рекламы ставок

Настоящий букмекерский бум в стране пришелся на золотые для российского спорта 2017 и 2018 годы. Тогда в нашей стране друг за другом прошли сначала Кубок Конфедераций, а потом и чемпионат мира по футболу

Фото: © «Татар-информ»

Счета всех ведущих букмекеров ломятся от сверхприбылей

Популярность букмекерских контор в России получила толчок еще в нулевых, когда такие компании стали занимать полуподвальные помещения и другие подобные площади. Но с приходом больших денег и уровень комфорта в «конторах» стал повышаться. Появились интернет-ресурсы для быстрой онлайн-ставки, а букмекеры обзавелись офисами с приличным видом из окна с персональным и адекватным ремонтом.

Однако настоящий букмекерский бум в стране пришелся на золотые для российского спорта 2017 и 2018 годы. Тогда в нашей стране друг за другом прошли сначала Кубок Конфедераций, а потом и чемпионат мира по футболу. В том же 2017 году в России появились первые легальные онлайн-букмекеры. С тех пор вовлеченность населения в беттинг лишь повышалось.

По данным сервиса «Тинькофф Журнал», количество игроков с 2017 года выросло в 6,6 раза. Это связано в первую очередь с ужесточением контроля за деятельностью нелегальных казино. Например, еще в 2018 году крупнейшим рекламодателем на «теневых» сайтах был сервис онлайн-казино «Азино 777». Тогда буквально каждый обитатель Рунета знал знаменитую песню «Азино, три топора» от рэп-исполнителя АК-47. Однако усилия Роскомнадзора дали свои плоды, после чего многие бывшие любители «покрутить карусель» перешли на не столь «подпольные» ставки на спорт.

Бывший тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Плющев в беседе с «Татар-информом» отмечает, что букмекеры действуют в рамках закона.

«Я так скажу: что не запрещено, то разрешено. Если у нас разрешены букмекерские компании, то о чем говорить. А каждый человек уже для себя выбирает, делать ему ставки или нет. Я, например, не играю в эти игры. Хотя могу угадать очень большое количество матчей. Здесь каждый выбирает для себя сам. Если законом разрешено, то что обсуждать?» – задается вопросом Плющев.

Ринат Билялетдинов: «Азартные люди считают, что могут выиграть. Я сам сталкивался с подобным в полушутливой форме, не имея серьезных последствий. Там кажется, что ты можешь все просчитать» Фото: © «Татар-информ»

Ему вторит в беседе с «Татар-информом» и бывший тренер казанского «Рубина» и «Химок» Ринат Билялетдинов:

«Обчищают народ? Они же не насильно обчищают. Азартные люди считают, что могут выиграть. Я сам сталкивался с подобным в полушутливой форме, не имея серьезных последствий. Там кажется, что ты можешь все просчитать. В принципе это неплохая черта человечества – пытаться обыграть человека, «объегорить» соперника. Некоторые на этом зарабатывают. Не хочешь – не играй. Если тебя обчищают – остановись», – заявил Билялетдинов.

Действительно, спрос рождает предложение. Миллионы игроков получили легальную возможность делать ставки, а спортивные форумы в стране подогрели интерес к этому виду азартных развлечений. Игровая лихорадка, охватившая Россию во время футбольных мировых форумов 2017 и 2018 годов, позволила букмекерам получать беспрецедентные сверхприбыли.

По данным исследования агентства ARKA Agency, проведенного в 2019 году по заказу информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров», 4,7 млн граждан России в возрасте от 18 до 70 лет, или 4,5%, делали ставки на спорт. Уже в 2022 году россияне потратили на ставки 879 млрд рублей, что на 25% больше, чем за год до этого, говорится в отчете того же «Тинькофф Журнал».

Последние финансовые отчетности юридических лиц букмекерских компаний показали, что с тех пор вовлеченность населения в беттинг только повышается, а прибыли букмекеров растут.

Сколько зарабатывают крупнейшие букмекеры сегодня?

Судя по последним данным, доходы крупнейших российских букмекеров увеличились в 2,5 раза, пишет РБК со ссылкой на опубликованные финансовые отчетности управляющих ими юридических лиц.

Например, выручка одной из крупнейших букмекерских компаний страны – «Фонбета» (юридическое лицо — ООО «Фонкор») выросла в два раза — до 435,6 млрд рублей в год, а чистая прибыль возросла до 59,2 млрд рублей. В процентном исчислении это плюс 125%. Если сравнить с расходами, состоящими в основном из выплат выигравшим игрокам, делающим ставки, то они значительно меньше, чем доходы. 327,8 млрд рублей выплатили в Fonbet игрокам.

У другого крупного игрока на российском рынке беттинга, компании Winline (ООО «Управляющая компания НКС»), выручка увеличилась в 6,5 раза — до 277,3 млрд рублей. Чистая прибыль же возросла в два раза, до 26,9 млрд рублей.

Сравнительно молодая букмекерская контора BetBoom (Фирма «Стом») увеличила свою прибыль в 2,5 раза — до 135,2 млрд рублей. А «Лига Ставок» «выросла» на 34% – до 96,2 млрд рублей по итогам 2023 года.

Следует отметить, что увеличение выручки компаний-титанов на отечественном букмекерском рынке серьезно опережает средние темпы роста рынка на уровне 39%, о которых в конце января сообщал Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). О рисках неконтролируемого азарта «Татар-информу» рассказал Ринат Билялетдинов.

«Я в свое время на заре всего этого еще в прошлом веке по приглашению сыграл. Когда в Чехии учился на тренерских курсах, там на это большой бум был. Я лично приходил и ставил по принципу “сколько тебе не жалко проиграть”.

У меня всегда перед глазами есть фильм “Бег”, там Ульянов и Евстигнеев играют в карты. И вот эти два персонажа – это пример для жизни, во что может все повернуться. На это можно с улыбкой смотреть, но все это чревато серьезными последствиями. Азарт – такая штука, которая увлекает. И есть неконтролируемый азарт. Там может не то что до драмы, а до трагедии дойти. Можно двинуться так, что превратиться в игорного маньяка. А потом спустить все деньги», – рассуждает эксперт.

По закону букмекеры обязаны делать целевые отчисления на развитие спорта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Букмекеры много зарабатывают, но и вкладывают в «поддержку спорта»

Справедливости ради, надо отметить, что букмекерские компании занимаются не исключительно «собирательством» с доверчивых и азартных любителей спорта, но и отдают часть «сборов» на развитие отечественного спорта. По закону букмекеры обязаны делать целевые отчисления на развитие спорта. В 2023 году эти отчисления составляли 1,5% оборота, но не менее 30 млн рублей за квартал. В обмен на это букмекеры получили право рекламироваться на телевидении не только в ночное время, но и во время популярных спортивных трансляций.

Так что добровольно или нет, но букмекерам приходится серьезно вкладываться в российские клубы, лиги и соревнования. Поэтому они придумали, как «совместить приятное с полезным», – стали вкладываться в спорт таким образом, чтобы продвигать свой бренд и собирать лояльную базу игроков среди болельщиков. При этом букмекеры избирают лишь наиболее популярные виды спорта, откуда можно получить «кормовую базу» потенциальных игроков. Нишевые малозаметные виды спорта компании обходят стороной.

Ренат Лайшев: «Сколько я проводил турниров по самбо или другим соревнованиям, и никогда ни одна букмекерская контора не говорила «давай поможем» Фото: layshev.ru

Так, например, президент «Самбо-70» Ренат Лайшев объяснил «Татар-информу», что никогда не видел поддержки букмекеров на местных соревнованиях.

«Во всяком случае, сколько проводил турниров по самбо или другим соревнованиям, и никогда ни одна букмекерская контора не говорила “давай поможем”. Наверно, их и ищут организаторы, чтобы привлекать на эти все соревнования, но сами они никогда не приходили», – рассказывает Лайшев.

Сегодня сверхдоходы букмекеров сопряжены и с напряженной конкуренцией между собой. Чтобы любитель спорта шел именно к ним, маркетологам букмекерских контор пришлось придумывать различные способы «воспитания» лояльной базы игроков, которая бы пополнялась за счет их переманивания от других букмекеров. Так что возросшие инвестиции в маркетинг через популярные виды спорта вполне логичны.

Показательный пример: по объему затрат на рекламу в телетрансляциях матчей российского чемпионата мира по футболу 2018 года компании «Фонбет» и Winline обошли даже его официальных спонсоров — Альфа-Банк, Kia, Coca Cola и Adidas. Такие данные предоставлял крупнейшая в России группа по объему закупок рекламы в медиа OMD OM Group. Так букмекеры получили колоссальный приток новых игроков.

Не последнюю роль в продвижении букмекерского бизнеса среди россиян сыграла агрессивная реклама на теневых интернет-ресурсах. Судя по опубликованным финансовым отчетностям, одна только «Лига Ставок» потратила на рекламу и маркетинг почти 10 млрд рублей.

Пожалуй, каждый любитель иностранных сериалов и кино сегодня наизусть знает джингл из роликов «Лиги Ставок» в капибаром и полуодетыми девушками в главной роли. Реклама проигрывается по два раза перед каждой новой серией на всех ведущих сайтах, предлагающих просмотр сериалов с любительской русскоязычной озвучкой.

Букмекеры не гнушаются работать с так называемыми подпольными сайтами и даже делают на них упор в условиях существующих законодательных ограничений, допускающих рекламу ставок только на определенных ресурсах.

«Чтобы любитель спорта шел именно к ним, маркетологам букмекерских контор пришлось придумывать различные способы «воспитания» лояльной базы игроков» Фото: © «Татар-информ»

Макретинг или агрессивная реклама?

Чуть позже в дело вступила система так называемых фрибетов – бесплатный старт в той или иной конторе, когда игрокам дается лимит на определенную сумму, чтобы тот мог поставить, не затрачивая собственные средства. Это делается для того, чтобы максимально снизить порог входа в процесс игры на платформе конкретного букмекера. Психологи отмечают, что зайти в игровое поле легко, а вот выйти из него – очень проблематично. Лудомания – бич двадцатых.

«Со стороны смотрю – всюду реклама идет такая, причем активнейшая реклама. Нужно беречь юное поколение. И против ставок тоже. Это вообще ужас. Я помню, в детстве мы в 13-14 лет ходили курить и просто подражали взрослым. Даже не знали, что это такое. А потом спорт все поставил на свои места. Здоровье, которое мы можем закладывать нашим детям», – высказал свое мнение Лайшев.

Еще в десятых вокруг стадионов и в подтрибунных помещениях стали работать «волонтеры», предлагающие листовки с промокодами для фрибета или призывающие зарегистрироваться на сайте той или иной компании у них «на глазах». Подобную картину, к примеру, можно заметить сегодня в подтрибунных помещениях «Татнефть-Арены» во время матчей «Ак Барса», у которого спонсорский контракт с компанией Winline.

В последние два года в условиях жесточайшей конкуренции, которая только обострилась после ухода иностранных игроков, как William Hill или GGBET, букмекеры пытаются не просто вкладываться в рекламу, но и работают над лояльностью потенциальных игроков через лидеров мнений, инфлюенсеров и, конечно же, через спонсорство отдельных клубов или даже целых лиг. Например, контора «Пари» зашла на нижегородский рынок, не просто став спонсором местного футбольного клубов, но и «вшив» свой нейминг в их логотип. Теперь баскетбольный и футбольный клуб «Нижний Новгород» – это «Пари НН».

«Со стороны смотрю – всюду реклама идет такая, причем активнейшая реклама. Нужно беречь юное поколение и против ставок тоже. Это вообще ужас» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Компания BetBoom вообще переплюнула всех конкурентов в этом вопросе и создала с нуля киберспортивную организацию BetBoom Team, которая участвует на крупнейших турнирах по Dota 2. То есть этот букмекер решил работать над лояльностью более молодой аудитории вместо того, чтобы пытаться отобрать базу «миллениалов» и «бумеров» у более старых контор.

Позже букмекеры пошли дальше и стали партнерами крупнейших спортивных лиг России. Так, например, Континентальная хоккейная лига теперь официально именуется «Фонбет. Чемпионат КХЛ». А первенство Первой лиги по футболу имеет официальное название «Мелбет – Первая лига 2023/2024».

«В свое время я своего сына четко отучил от “лохотронщиков”. Я подошел и сыграл вместе с ним, выиграл 10 рублей. Но чтобы их получать, мне сказали, надо еще поставить ставку. Я говорю: “Ты понял всё?” Он ответил, что понял. И больше никогда не играл. Но есть моральные, конечно, моменты. Мне не понятно, когда Fonbet или другая какая-то организация вступает в организацию, проводящую соревнования. Но раз закон не нарушают, то что здесь говорить?» – комментирует нашему изданию Плющев.

Сегодня компании Фонбет и Winline запускают собственные видеоподкасты и передачи на YouTube, где известные футбольные или хоккейные журналисты и бывшие игроки обсуждают последние матчи, берут интервью у спортсменов в одежде с официальной символикой той или иной конторы, а через каждые 10 минут повторяют, в какой конкретно букмекерской конторе нужно поставить ставку.

Хоккейный журналист и инсайдер Алексей Шевченко ведет свои авторские передачи в толстовке с красным логотипом Fonbet, а бывшие хоккеисты Алексей Потапов и Максим Гончаров обсуждают последние события в одежде с черно-оранжевой литерой компании Winline.

Таким образом, любитель спорта буквально не имеет шанса получить контент без нативной рекламы, предлагающей отнести его деньги на ставки.