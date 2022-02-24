Букмекерская компания требует у «Рубина» более 32 млн рублей

Букмекерская компания Olimpbet снизила требования по иску к казанскому футбольному клубу «Рубин» до 32,3 млн рублей за досрочное расторжение договора о рекламе. Об этом пишет издание «РБ Спорт» со ссылкой на материалы Арбитражного суда РТ.

Изначально букмекеры требовали от казанского клуба на 5 млн рублей больше, и суд принял их иск 18 февраля, однако сейчас компания обратилась с ходатайством сократить сумму. Оно также было принято.

«Рубин» в марте прошлого года заключил спонсорский контакт с Olimpbet на три года, однако уже в июле клуб расторг соглашение и заключил новое с другой букмекерской компанией.