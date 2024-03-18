Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III после слухов о его смерти
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает ТАСС.
По данным канцелярии, он продолжает заниматься своими рабочими и частными обязанностями.
«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — говорится в комментарии.
Ранее в СМИ распространились слухи о смерти монарха. Напомним, что коронация Карла III состоялась Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. До этого Великобританией правила его мать Елизавета II.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»