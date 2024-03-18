Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III после слухов о его смерти

В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает ТАСС.

По данным канцелярии, он продолжает заниматься своими рабочими и частными обязанностями.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — говорится в комментарии.

Ранее в СМИ распространились слухи о смерти монарха. Напомним, что коронация Карла III состоялась Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. До этого Великобританией правила его мать Елизавета II.