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Политика 18 марта 2024 15:47

Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III после слухов о его смерти

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В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает ТАСС.

По данным канцелярии, он продолжает заниматься своими рабочими и частными обязанностями.

«Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами», — говорится в комментарии.

Ранее в СМИ распространились слухи о смерти монарха. Напомним, что коронация Карла III состоялась Вестминстерском аббатстве 6 мая 2023 года. До этого Великобританией правила его мать Елизавета II.

#Великобритания
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