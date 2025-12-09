Буинский район отправил три автомобиля с помощью в зону СВО

Перед наступающим Новым годом Буинский район сформировал и отправил очередную партию гуманитарной помощи землякам, проходящим службу в зоне СВО. Это уже пятнадцатая поездка, которую организуют буинцы для поддержки своих военнослужащих.

Штаб, расположенный на улице Космовского, работал без выходных, принимая помощь даже в самые последние декабрьские дни. По запросам бойцов были приобретены специальные приборы, запчасти для автомобилей «КАМАЗ» и «УАЗ», медикаменты, генераторы и другое необходимое имущество. Сотрудники штаба поддерживают постоянную связь с семьями военнослужащих, и многие родители и супруги передали через них личные посылки своим сыновьям и мужьям.

Также были собраны тёплая одежда, предметы гигиены, продукты и традиционные новогодние подарки. Всего волонтеры штаба подготовили около 100 свертков, что означает: помощь из родного Буинска получат примерно сто военнослужащих.

Рано утром, в шесть часов, делегация в составе волонтеров и представителей района во главе с главой Буинского района Ранисом Камартдиновым отправила в путь три автомобиля с гуманитарной помощью. В число добровольцев, которые регулярно ездят к военнослужащим, входят сотрудники районной администрации, ветераны боевых действий и активные жители Буинска.

Глава района отметил важность такой поддержки. «Мы в пятнадцатый раз отправляем гуманитарный груз военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО. Считаем эту работу своим долгом. Всё, что нужно ребятам, заранее выясняется, и при общей поддержке организуется их закупка. Как всегда, большую помощь оказывают коллективы организаций и предприятий, а также жители Буинска, которые, понимая ситуацию в стране, не смогли остаться равнодушными. Мы смогли приобрести всё, о чем просили бойцы, и это самое главное. Мы в очередной раз показали свое единство. Желаю ребятам вернуться домой живыми и здоровыми. Кроме того, в предыдущий раз отправляли в Лисичанск строительные материалы. Хочу отметить, Буинск всегда готов поддерживать тех, кто нуждается в помощи», – сказал Ранис Камартдинов.

В этот раз гуманитарная помощь буинцев будет направлена не только на прежние точки, но и на Курское направление, где также служат земляки.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.