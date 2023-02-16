Буинский район на 24% нарастил сельхозпроизводство в 2022 году

Фото: сайт Буинского района.

По итогам 2022 года валовый территориальный продукт в Буинском районе составил более 18 млрд рублей, или 107,4% к уровню 2021-го. Об этом стало известно на итоговой районной сессии с участием заместителя премьер-министра — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова.

«Буинский район традиционно — „район-кормилец“ — продолжает входить в пятерку лучших аграрных районов Республики Татарстан. Основной вклад в рост экономики района по итогам года внесли сельское хозяйство (35,4%) и промышленность (26,1%). Переработка сельхозпродукции — почти 90% всей отгруженной продукции», — рассказал глава района Ранис Камартдинов.

В прошлом году объем сельхозпроизводства составил 7 млрд 680 млн рублей — это 124% к уровню 2021-го. Таких результатов удалось добиться, в первую очередь, за счет увеличения сбора зерна.

Фото: сайт Буинского района.

Муниципальное образование также является одним из активных в РТ участников федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий». С начала ее действия обустроено 114 объектов на общую сумму более 200 млн рублей. В 2022 году в районе приступили к реализации ряда важных проектов.

«Мы отремонтировали объекты 70-х годов постройки, которые требовали срочного капитального ремонта. Это здание филиала АО „Татмедиа“ и здание военного комиссариата, общежитие медицинского училища, главный корпус центральной районной больницы. Ведется реконструкция районного дома культуры. А по программе Раиса нашей республики в Буинске заработал крытый футбольный манеж „Максат“», — рассказал Ранис Камартдинов.

В этом году планируется строительство новой детской школы искусств. Так, в Буинске начались работы по проведению наружных инженерных и дорожных сетей на территории ипподрома для дальнейшего строительства многоквартирных домов и соцобъектов: здесь появится благоустроенный жилой квартал.

«Приятно видеть, как меняется город и район <...> В этот визит вижу, как много всего построено и как улучшается среда для жителей. По строительству нужно наращивать темпы. Особенно в части жилищного строительства. Кроме того, нужно работать над повышением инвестиционной привлекательности территории», — напутствовал Марат Зяббаров.

В Буинске работает промпарк. По итогам года объем инвестиции по проектам, реализованным на территории района, по оценкам составит 3 млрд рублей. В промпарке введут в эксплуатацию бетонный завод, завершено строительство завода по переработке рыбы ФИШ и фермы по разведению рыб КФХ Хайруллиным. Также начато возведение комплекса по выращиванию и глубокой переработке ценных пород рыб и производства кормов КФХ Хасановым, общий объем инвестиций составит около 650 млн рублей.

Фото: сайт Буинского района.

В завершение сессии прошло вручение госнаград. Марату Зяббарову присвоили звание почетного гражданина Буинского района — с 2017 по 2019 год он возглавлял муниципальное образование.