Буинский исполком возглавил бывший артист местного драмтеатра

Уроженец Актанышского района Татарстана Ильнар Талипов стал руководителем исполнительного комитета города Буинска. Назначение состоялось на XXXV заседании горсовета. На вакантную должность претендовали две кандидатуры. Депутаты единогласно проголосовали за 36-летнего Ильнара Талипова, который хорошо известен в городе и районе.

«Это человек с большим опытом работы, в том числе в администрации. Зарекомендовал себя только с лучшей стороны как ответственный, исполнительный специалист», — поздравил с назначением глава района Ранис Камартдинов.

Ильнар Талипов родился 3 марта 1987 года в Совхозе имени Кирова Актанышского района ТАССР. В 2009 году окончил Елабужское училище культуры и искусств, получил специальность «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество», в 2015 году окончил институт социальных и гуманитарных знаний.

С 2009 года в течение двух лет работал артистом Буинского государственного драматического театра. В 2016 году Ильнар Талипов был назначен на должность директора Досугового центра. В 2019-м стал возглавил районный Дом культуры. С 2021-го до избрания руководителем исполкома города Буинска работал управляющим делами исполкома Буинского района.

Как рассказали «Татар-информу» в администрации, до Талипова пост руководителя занимал Рафис Галяутдинов. Он покинул должность по собственному желанию.