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СВО 14 февраля 2024 11:02

Буинские школьники написали 500 писем бойцам спецоперации

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Буинские школьники написали 500 писем бойцам спецоперации

Учащиеся всех городских и сельских школ Буинского района принимают участие в различных акциях в поддержку участников спецоперации. На этот раз дети написали порядка 500 писем и рисунков в честь приближающегося Дня защитника Отечества.

«Много писем направили учащиеся школ имени Р. Сагдеева, М. Вахитова, лицея-интерната для одаренных детей, Центра внешкольной работы, сельских школ, детских садов города, а также студенты», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела по работе со средствами массовой информации, общественностью, письмами и контролю исполнения Гулия Ахметзянова.

По традиции в каждую посылку буинцы кладут письма от детей.

«С большим трепетом бойцы ждут их, много раз читают и перечитывают. Эти письма и рисунки всегда на виду, встречают их после каждого тяжелого дня. Дарят им силы для еще одного шага к Победе!» — отметил глава района Ранис Камартдинов.

В зону СВО отправили и талисманы для ребят, изготовленные жителями.

«Всех буинцев объединяет одно желание — скорейшего возвращения всех ребят домой, к своим родным. Ждём их и верим в победу», — отметила собеседница агентства.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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Фото: пресс-служба Буинского района РТ.

#спецоперация #буинск #живые письма
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