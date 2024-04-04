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Буинские школьницы на внеурочных занятиях шьют одежду для бойцов СВО
В гимназии имени Мулланура Вахитова города Буинска на внеурочных занятиях школьницы шьют одежду для бойцов спецоперации. Идея создания такой помощи принадлежит самим учащимся, которые попросили своего учителя помочь в благом деле.
Иркэ Биктимирова — ученица шестого класса — одна из инициаторов волонтерского дела.
«Мы сами предложили Резеде Мударисовне сшить такое изделие, потом мы предложили другим девочкам, они тоже согласились», — говорит ученица.
Инициативу пошива одежды поддержали активисты «Движения первых» и сейчас практически каждый день после уроков собираются в кабинете труда.
«Я участница „Движения первых“, и мы всей командой, своим направлением решили помочь участникам специальной военной операции. Со всеми учениками нашей школы помогаем сшить нижнее белье и после относим их в пункт гуманитарной помощи», — рассказала ученица гимназии Амина Атомурадова.
«Ткань для пошива белья приобретают на собранные деньги, главное, чтобы были рабочие руки, — говорит учитель технологии Резеда Гадиева. — Все это делается силами учащихся девочек, по технологии мы это делаем дополнительно после уроков».
На сегодняшний день школьницы сшили порядка 70 комплектов белья. В планах с очередной отправкой гуманитарного груза передать бойцам готовые изделия.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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