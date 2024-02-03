Буинские семьи за несколько дней изготовили более полутысячи окопных свечей

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Дети из приемных семей Тамары и Юрия Петровых, Снежанны и Олега Доброжан за несколько дней изготовили более 500 окопных свечей.

К мероприятию по оказанию помощи военным присоединились почти все жители села.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

«Всем селом собирали деньги на парафин. На изготовление свечей ушло 87 килограммов парафина, также собирали консервные банки», — рассказала организатор Тамара Петрова.

На собранные деньги также были куплены материалы для маскировочной сети.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Свечи, сети и иную помощь отвезли в штаб сбора. На будущей неделе делегация района планирует отправить очередную партию груза в зону СВО.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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