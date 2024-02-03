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Буинские семьи за несколько дней изготовили более полутысячи окопных свечей
Дети из приемных семей Тамары и Юрия Петровых, Снежанны и Олега Доброжан за несколько дней изготовили более 500 окопных свечей.
К мероприятию по оказанию помощи военным присоединились почти все жители села.
«Всем селом собирали деньги на парафин. На изготовление свечей ушло 87 килограммов парафина, также собирали консервные банки», — рассказала организатор Тамара Петрова.
На собранные деньги также были куплены материалы для маскировочной сети.
Свечи, сети и иную помощь отвезли в штаб сбора. На будущей неделе делегация района планирует отправить очередную партию груза в зону СВО.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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