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Буинская делегация доставила в Лисичанск стройматериалы для ремонта детсада
Волонтеры города Буинска успешно доехали с гуманитарным грузом в зону специальной военный операции. Делегация под руководством замруководителя исполкома района Лили Садретдиновой уже передают отправленный гуманитарный груз землякам-буинцам.
В Луганске делегацию встретила команда в лице вице-премьера Татарстана Евгения Варакина. По его словам, Буинский муниципальный район — первый после нового года муниципалитет, который доставил гуманитарный груз в Лисичанск.
В Лисичанске делегация выгрузила две газели строительных материалов для ремонта социальных объектов, в частности детского сада. Также доставили автомобиль «Шевроле нива» для мобилизованных буинцев в ДНР, чтобы облегчить им работу.
Волонтеры доставили нашим бойцам медикаменты, которые им нужны на передовой, домашнюю выпечку и угощения, чтобы они ощутили тепло родного дома.
«Многие ребята выходят на встречу с командирами, с которыми складывается продуктивное общение, в Волновахе встреча продлилась порядка пяти часов, одни ребята приедут, уедут, следом приезжают другие наши парни или их сослуживцы. Верим, что фронтовая дружба и взаимовыручка поможет дожить до Победы», — рассказала Лилия Садретдинова.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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