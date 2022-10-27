Буинцы приняли эстафету от Нижнекамска, провожая мобилизованных колоннами — видео

Жители Буинска сегодня проводили мобилизованных. Перенимая эстафету от жителей Нижнекамска, они выстроились в колонны с флагами и кричали: «Победа за нами». Эмоциональными кадрами в своих социальных сетях поделился глава Буинского района Ранис Камартдинов, который сопровождал колонну до границы города.

Глава муниципалитета уточнил, что эта отправка стала третьей по счету на текущей неделе. Традиционно призванных из запаса пришли проводить представители руководства района, священнослужители, семьи, родные и близкие — практически весь город.

Власти района обеспечили всех мобилизованных термобельем, носками, перчатками и ковриками. По просьбе будущих бойцов набор дополнили медицинской аптечкой. Представители муниципалитета скоро посетят их в Казани, где они будут проходить обучение.

На благотворительном счете района для поддержки мобилизованных собрано более 1,2 млн рублей. Эти средства будут потрачены на обеспечение призванных из запаса всем необходимым.

Как уточняет пресс-служба района, на военную подготовку в Казань сегодня направились 12 мобилизованных.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что колонны людей с флагами вышли на улицы Нижнекамска, провожая мобилизованных.