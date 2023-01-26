Буинцы попросили главу района взять на работу сельского фельдшера в село Исаково

Сельчане Буинского района на сходах граждан попросили организовать медицинскую помощь в селе Исаково и взять на работу сельского фельдшера. С такой просьбой они обратились к главе района Ранису Камартдинову.

«Вопрос сложный, дефицит кадров в этой сфере, к сожалению, есть. Будем прорабатывать», — пообещал глава района. Он отметил, что сельчане Исаковского поселения активно задавали вопросы, были открыты в диалоге, и добавил, что каждое обращение взято на контроль.

Жители поселения также обратили внимание на качество воды. «Будем изучать, при необходимости — примем меры», — заверил Ранис Камартдинов.

Помимо этого, встал вопрос цен на молоко. «Еще раз напомню нашу позицию: нужно поддерживать высокое качество сдаваемого молока, тогда и закупочная цена будет поддерживаться на нужном уровне», — пояснил глава муниципального образования.

Сходы граждан продолжаются. Они пройдут в сельских домах культуры. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации, в Буинском районе встречи жителей с администрацией поселения и района стартовали 16 января с Адав-Тулумбаевского сельского поселения.

Сегодня еще две встречи с жителями состоятся в Кошки-Теняковском и Кошки-Шемякинском сельских поселениях. 27 января ждут сельчан Рунгинского и Малобуинковского поселений. Планируется, что сходы граждан завершатся 3 февраля.

В Буинске встречи с населением и работниками предприятий стартуют с 6 февраля. Так, заседание городского совета пройдет 14 февраля.