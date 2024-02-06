Буинцы отправили вещи и аптечки для военных и стройматериалы для жителей Лисичанска

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Очередную партию помощи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправили сегодня из Буинска. В колонне с помощью впервые едет Алмаз Шамсутдинов. По его словам, он делает это по зову сердца.

«Вот, загрузили материалы, чтобы помочь нашим ребятам. Еду в первый раз, я думаю, помогать нашим бойцам — это долг каждого», — заявил водитель.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Груз, собранный жителями Буинского района, будет доставлен в Донецкую народную республику и Херсонскую область. В Лисичанск направлены строительные материалы для ремонта детского сада.

«Сегодня из Буинска выезжает седьмая партия с гуманитарным грузом — для наших бойцов и для жителей Лисичанска. В этот раз везем один фургон для наших ребят — это посылки, и аптечки, и всесезонные вещи, которые необходимы. Формировали и приготовили по запросам бойцов. Для жителей Лисичанска сформировали два фургона строительных материалов», — пояснил глава Буинского района Ранис Камартдинов.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Всего гуманитарный штаб сформировал 70 посылок для бойцов, также будут доставлены индивидуальные посылки, которые передали родные военных.

Груз сопровождает заместитель руководителя исполкома Буинского района Лилия Садретдинова.

Фото: © Рустем Ахмадуллин

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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