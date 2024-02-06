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Буинцы отправили вещи и аптечки для военных и стройматериалы для жителей Лисичанска
Очередную партию помощи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, отправили сегодня из Буинска. В колонне с помощью впервые едет Алмаз Шамсутдинов. По его словам, он делает это по зову сердца.
«Вот, загрузили материалы, чтобы помочь нашим ребятам. Еду в первый раз, я думаю, помогать нашим бойцам — это долг каждого», — заявил водитель.
Груз, собранный жителями Буинского района, будет доставлен в Донецкую народную республику и Херсонскую область. В Лисичанск направлены строительные материалы для ремонта детского сада.
«Сегодня из Буинска выезжает седьмая партия с гуманитарным грузом — для наших бойцов и для жителей Лисичанска. В этот раз везем один фургон для наших ребят — это посылки, и аптечки, и всесезонные вещи, которые необходимы. Формировали и приготовили по запросам бойцов. Для жителей Лисичанска сформировали два фургона строительных материалов», — пояснил глава Буинского района Ранис Камартдинов.
Всего гуманитарный штаб сформировал 70 посылок для бойцов, также будут доставлены индивидуальные посылки, которые передали родные военных.
Груз сопровождает заместитель руководителя исполкома Буинского района Лилия Садретдинова.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Рустема Ахмадуллина.
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