Буинцы отправили бронежилеты, мотоцикл и два автомобиля в зону СВО

Сегодня зону проведения спецоперации из Буинска отправлен очередной гуманитарный груз. В зону боевых действий организации и предприятии района, а также неравнодушные жители передали сотни посылок, денежные средства и многое другое.

Штаб гуманитарной помощи не прекращает свою работу ни на минуту, каждый день его двери открыты для приема гуманитарной помощи. Одна из его представительниц Резеда Мустафина держит связь и с бойцами на передовой, и с их семьями, говорит, что поток людей в штабе не прерывался.

«Сегодня мы отправляем очередной груз. Очень активное участие приняли родственники, организации, предприятия. До самого последнего момента приходили жители города с желанием помочь нашим бойцам в зоне СВО», — рассказала она.

Водитель микроавтобуса Игорь Попов — ветеран боевых действий, поэтому на личном опыте знает, каково это – вдали от родины получать весточки и посылки от родных и близких. Это его восьмая поездка с гуманитарным грузом.

«Едем уже в восьмой раз к ребятам по зову сердца, ребята всегда ждут нас», — рассказал Игорь Попов.

В этот груз вошли бронежилеты, медикаменты для госпиталей, строительные материалы для жителей городов. Также бойцам передадут три единицы техники: мотоцикл и два автомобиля.

«Сегодня в очередной раз большая гуманитарная помощь направляется в зону СВО. Это и индивидуальные вещи: посылки, аптечки, – и групповые: и железные печки, и газовые плиты, квадрокоптеры штурмовые, бронежилеты, телевизоры. Также для жителей Лисичанска более двух километров труб», — отметил глава Буинского муниципального района Ранис Камартдинов.

Руководители муниципалитета отметили, что этот груз — далеко не последний, ведь сразу будет начат сбор нового.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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