Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Буинцы доставили в Лисичанск более двух километров стальных труб и семь тонн овощей
Гуманитарный груз из Буинска доставлен в подшефный Татарстану город Лисичанск. Овощи и необходимые жителям стальные трубы уже выгружены, следующая задача — доставить автомобили и посылки участникам спецоперации.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, всего было доставлено более 2 километров стальных труб и 7 тонн овощей.
«Вместе мы сильны, вместе мы помогаем тем, кто находится на передовой. Спасибо всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарного груза», — заявил глава района Ранис Камартдинов.
В партию шефской помощи военным вошли бронежилеты, медикаменты для госпиталей и другие необходимые вещи. Бойцам также передадут три единицы техники: мотоцикл и два автомобиля.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинске бойцы СВО стали инструкторами в патриотической игре «Зарница 2.0».
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Буинского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»