Буинцы доставили в Лисичанск более двух километров стальных труб и семь тонн овощей

Гуманитарный груз из Буинска доставлен в подшефный Татарстану город Лисичанск. Овощи и необходимые жителям стальные трубы уже выгружены, следующая задача — доставить автомобили и посылки участникам спецоперации.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Буинского района, всего было доставлено более 2 километров стальных труб и 7 тонн овощей.

«Вместе мы сильны, вместе мы помогаем тем, кто находится на передовой. Спасибо всем, кто принял участие в сборе и доставке гуманитарного груза», — заявил глава района Ранис Камартдинов.

В партию шефской помощи военным вошли бронежилеты, медикаменты для госпиталей и другие необходимые вещи. Бойцам также передадут три единицы техники: мотоцикл и два автомобиля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Буинске бойцы СВО стали инструкторами в патриотической игре «Зарница 2.0».

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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