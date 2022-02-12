Бугурусланский театр покажет на сцене Бугульмы комедию «Чужой ребенок»

Бугурусланский городской драматический театр имени Н. В. Гоголя 3 марта покажет на сцене Бугульминского драмтеатра комедию «Чужой ребенок». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

По сюжету действие спектакля «Чужой ребенок» происходит на даче: лето, березовая роща, водоем; много любви, музыки и танцев. Молодая актриса Маня репетирует роль женщины, ожидающей ребенка. Ее слова случайно услышала дачная подружка и разнесла «потрясающую новость» по всему дачному поселку. Трое влюбленных в девушку мужчин дружно от нее отворачиваются, а родителям становится плохо от таких известий. Тогда актриса решает подыграть, чтобы понять, кто есть кто среди нескольких воздыхателей и насколько будет крепко их чувство, когда они узнают, что она действительно ждет ребенка.

По словам собеседницы агентства, коллектив Бугурусланского театра хорошо знаком бугульминцам, здесь их всегда любят и ждут. Сотрудничество в рамках обменных гастролей началось еще в 2016 году.

«В первый год бугурусланцы привезли спектакль „Мертвые души“ и сказку „Морозко“, а мы им — „Голубцы по объявлению“ и „Самый секретный секрет“. В 2019 году на сцене Бугульминского драмтеатра они показали спектакль „Москва — Владивосток“ — непринужденную комедию о железнодорожном путешествии. В прошлом году мы им возили комедию „Божьи одуванчики“ и сказку „Храбрец-удалец“. Только в 2020 году гастроли сорвались из-за локдауна. Тогда мы ждали от них „Женщину мечты“. Билеты продали. Потом люди сдавали их. А в 2021 году раскупили билеты на этот спектакль за два дня», — поделилась завлит театра.

Позднее, 10 марта, артисты Бугульминского драмтеатра дадут ответные гастроли в Бугуруслане. «Мы представим спектакль „Иван-царевич и Лягушка-царевна“ и комедию „Номер с фруктами“», — уточнила завлит театра.