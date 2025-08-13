Бугульминскую ЦРБ отремонтируют за два года вместо шести

В Бугульме работы по капитальному ремонту Центральной районной больницы, начатые ещё в 2021 году по нацпроекту «Здравоохранение», получат ускорение. Благодаря активной позиции и вмешательству Раиса Татарстана Рустама Минниханова основная реконструкция завершится уже в следующем году, а полный ремонт займёт всего два года.

По словам руководителя исполнительного комитета района Дамира Фаттахова, ситуация в больнице оставалась крайне сложной. Он доложил Рустаму Минниханову о неудовлетворительном состоянии учреждения, особенно старого роддома, где «невыносимо» работать врачам и находиться пациентам.

Первоначально, учитывая масштаб и стоимость работ, а также ограниченное финансирование, завершение капремонта могло затянуться на пять-шесть лет. Теперь же модернизация охватит все объекты на территории больницы: здания пищеблока, морга, аптеки.

Сейчас подрядчик завершает капитальный ремонт первого здания ЦРБ, после чего перейдёт к реконструкции второго корпуса и остальных строений.

«Это решение – оно даже не про стройку и не про деньги, оно про качественно новый уровень здравоохранения и жизни. Благодаря этому решению современная, комфортабельная и безопасная больница будет у нас уже очень скоро. В очередной раз хочу сказать спасибо Рустаму Нургалиевичу за внимание и поддержку Бугульмы и бугульминцев!» — отметил Дамир Фаттахов.