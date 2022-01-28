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Ру Тат
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Экономика
28 января 2022  01:05

Бугульминское предприятие выплатило почти 900 тыс. рублей долгов по зарплате

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Минтруд Татарстана вместе с органами госуправления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников. 

«В ходе проведенной работы <...> частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Бугульминского муниципального района», — говорится в сообщении. 

ООО «Племрепродукт» выплатило 56 работникам 884 тыс. рублей.

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