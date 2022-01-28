Бугульминское предприятие выплатило почти 900 тыс. рублей долгов по зарплате

Минтруд Татарстана вместе с органами госуправления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников.

«В ходе проведенной работы <...> частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии Бугульминского муниципального района», — говорится в сообщении.

ООО «Племрепродукт» выплатило 56 работникам 884 тыс. рублей.