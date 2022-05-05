Бугульминский театр устроил для геофизиков «Солдатский привал» под открытым небом

Сегодня актеры Бугульминского драмтеатра устроили маленький сюрприз для сотрудников градообразующего предприятия ООО «ТНГ-Групп». Артисты встретили геофизиков концертной программой «Солдатский привал» под открытом небом – они исполнили песни, танцы военных лет, стихи. Об этом «Татар-информу» рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

«Артисты исполнили композиции „Дорога на Берлин“, „Не для тебя придет весна“. Пели и танцевали „Смуглянку“, читали стихи „Зинка“ Друниной и „Баллада о матери“ Дементьева. В целом программа шла 45 минут», — уточнила собеседница агентства.

Актеры специально выбрали время обеденного перерыва. Геофизики выходили на обед, а на улице их ждала полевая кухня: гречневая каша с тушенкой и крепкий сладкий чай. Актеры провели мероприятие несмотря на начавшийся дождь, так как радоваться приближающейся Победе можно в любую погоду, отмечает завлит театра.

Эту же программу «Солдатский привал» театр представит и 9 Мая в рамках празднования Дня Победы. Сразу после окончания шествия «Бессмертного полка» участники смогут остановиться возле площади рядом с театром, спеть и станцевать вместе с артистами.