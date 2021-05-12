Бугульминский театр представит спектакль в рамках односторонних гастролей в Альметьевске

13 мая Бугульминский государственный русский драмтеатр имени А. В. Баталова представит спектакль в Альметьевском государственном татарском драмтеатре. В отличие от предыдущих данные гастроли не обменные, а односторонние. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила завлит Юлия Исмагилова.

Премьера комедии «Бешеные деньги» по пьесе А. Н. Островского состоялась в Бугульминском драмтеатре 27 марта 2021 года. Спектакль поставлен на субсидию проекта «Театры малых городов».

«Это первая иногородняя премьера „Бешеных денег“», — уточнила завлит.

По сюжету героев пьесы объединяет жажда денег, богатства и праздной жизни. Дворянин Телятев живет на широкую ногу, но только лишь в долг, родовитый барин Кучумов богат лишь связями со стороны матери и жены, провинциала Савву Василькова знакомые представляют как миллионера. Все главные герои делают вид, что наивны и добры, а сами мечтают лишь о деньгах.

Режиссером спектакля выступил народный артист РТ Владимир Пряхин. Он использовал в постановке так называемые барельефные сцены — это мизансцены, разыгрывающиеся в зоне перед закрытым занавесом. Публика видит завязку сюжетной линии буквально в двух–трех метрах от себя. Это особое сценическое пространство рушит барьеры во взаимоотношениях между залом и актерами.

«Последний раз бугульминский театр давал спектакли в нефтяной столице Татарстана в ноябре 2020 года. Тогда в рамках обменных гастролей бугульминцы показали музыкальную комедию „Казанское полотенце“, а альметьевцы привезли в Бугульму драму „Королевство кривых“ и моноспектакль „Микулай“», — поделилась собеседница агентства.

Оба раза спектакли прошли с аншлагом. Так как города находятся на небольшом расстоянии друг от друга, среди публики в Бугульме часто встречаются гости из соседнего Альметьевска и наоборот.

«Зрители обоих городов хорошо знакомы с театрами, репертуаром, актерами. Поэтому идут на спектакли, зная, что увидят хорошую постановку», — резюмировала Юлия Исмагилова.

До конца этого театрального сезона (а он завершается 30 мая) постановку «Бешеные деньги» показывать за пределами Бугульмы больше не будут. «Зато 19 и 20 мая жители Казани увидят постановки „Казанское полотенце“ и „Царевна-лягушка“», — поделилась планами завлит театра.