Бугульминский театр покажет «Прощай, конферансье» на марафоне спектаклей «Дороги Победы»

Бугульминский драматический театр им. А. В. Баталова примет участие в международном онлайн-марафоне в честь 77-й годовщины Победы. Об этом «Татар-информу» сообщила завлит театра Юлия Исмагилова.

Марафон спектаклей «Дороги Победы», посвященных Великой Отечественной войне, третий год подряд проводит Димитровградский драматический театр им. А. Н. Островского.

«Бугульминский театр им. Баталова впервые примет участие в этом марафоне. Коллектив уже подал заявку, жюри посмотрели спектакль „Прощай, конферансье“ по ссылке и одобрили его», — рассказала Юлия Исмагилова.

Зрители увидят бугульминский коллектив в День Победы в 21:50 на сайте димитровградского театра. Выход баталовцев закрывает первый день марафона. Далее он продлится 10 и 11 мая. Участники из 28 городов представят спектакли, музыкальные и художественные номера. Всего в программе заявлено 36 выступлений.

Эксперты вынесут свою оценку, определят среди участников победителей в различных номинациях. Есть и зрительское голосование, определяющее победителя в этой номинации.