Бугульминский музей запустил новый формат исторических встреч

Фото предоставлено Светланой Андреевой

Сотрудники Бугульминского краеведческого музея впервые провели мероприятие в новом формате – «вечер музея». Гостями встречи стали любители истории, которые смогли пообщаться с автором книги «История Гражданской войны в Бугульме» Станиславом Недобежкиным.

Встреча прошла на фоне фондовой выставки «За власть Советов», где представлены раритетные предметы, фотографии и документы периода установления советской власти в Бугульме.

Разговор с автором книги проходил в формате диалога. Станислав Недобежкин рассказывал об исторических событиях и отвечал на вопросы гостей. Запланированный на час вечер продолжался несколько часов – участники не торопились расходиться и продолжали обсуждение.

В завершение встречи автор рассказал о поиске родословной: с чего начать изучение истории семьи, где искать сведения о предках и какие шаги для этого необходимо сделать. Тема вызвала большой интерес у гостей, многие из которых занимаются составлением своего семейного древа.

В музее планируют продолжать новый формат и приглашать Станислава Недобежкина для встреч, посвященных истории Бугульмы и края.