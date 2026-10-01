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Общество 1 октября 2026 12:28

Бугульминский музей запустил новый формат исторических встреч

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Бугульминский музей запустил новый формат исторических встреч
Фото предоставлено Светланой Андреевой

Сотрудники Бугульминского краеведческого музея впервые провели мероприятие в новом формате – «вечер музея». Гостями встречи стали любители истории, которые смогли пообщаться с автором книги «История Гражданской войны в Бугульме» Станиславом Недобежкиным.

Встреча прошла на фоне фондовой выставки «За власть Советов», где представлены раритетные предметы, фотографии и документы периода установления советской власти в Бугульме.

Разговор с автором книги проходил в формате диалога. Станислав Недобежкин рассказывал об исторических событиях и отвечал на вопросы гостей. Запланированный на час вечер продолжался несколько часов – участники не торопились расходиться и продолжали обсуждение.

В завершение встречи автор рассказал о поиске родословной: с чего начать изучение истории семьи, где искать сведения о предках и какие шаги для этого необходимо сделать. Тема вызвала большой интерес у гостей, многие из которых занимаются составлением своего семейного древа.

В музее планируют продолжать новый формат и приглашать Станислава Недобежкина для встреч, посвященных истории Бугульмы и края.

Видео предоставлено Светланой Андреевой

#Бугульминский район
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